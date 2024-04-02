İngiltere Başbakanı İsrail\'den WCK çalışanlarının öldürülmesini soruşturmasını istedi

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, " İsrail'den acilen ne yaşandığının soruşturulmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sunak, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, WCK çalışanlarının hayatını kaybetmesinin "üzüntü verici ve şok edici" olduğunu söyledi.

Tüm detayları netleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Sunak, "İsrail'den, acilen ne yaşandığının soruşturulmasını istiyoruz. Çünkü açıkça yanıtlanması gereken sorular var." dedi.

Sunak, insani yardımların engelsiz şekilde Gazze'ye girişinin İsrail'in görevi olduğunu belirterek, "(Yardım çalışanları) Gazze'de çok sayıda insanın yaşadığı acıyı hafifleterek harika bir iş yapıyorlar. Bu yaptıklarıyla takdir edilmeliler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, uluslararası hukuka uyma niyeti ve kapasitesi bulunduğunu dile getiren Sunak, "Bunu Başbakan (Binyamin) Netanyahu'yla yaptığım her konuşmada söyledim. Gazze'de çok fazla sivil öldü. Tabii ki de esirlerin çıkması, daha fazla insani yardımın girmesi için çatışmalara acil insani ara verilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.