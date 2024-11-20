İngiltere-Brezilya Enerji ve Ticaret İşbirliği

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva temiz enerji, ticaret ve ekonomik büyüme konularını görüştü.

Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Starmer ile Lula da Silva'nın görüşmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, liderlerin iki ülke ilişkilerini ve yeni işbirliği alanlarını ele aldığı belirtilerek Küresel Temiz Enerji İttifakının (GCPA) başlatılması için İngiltere-Brezilya Temiz Enerji Finansman Misyonu'nu duyurdukları bildirildi.

Bu girişimin, Brezilya'nın küresel temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, GCPA'nın vizyonunun, yüksek temiz enerji hedeflerine sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ve diğer uluslararası ortakları bir araya getirmek olduğu bildirildi.

İkili ticaret son 1 yılda en yüksek seviyeye ulaştı

Starmer ve Lula da Silva'nın, görüşmede ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri de gündeme taşıdığı aktarılan açıklamada, ikili ticaretin son 12 ayda 11,2 milyar sterlin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada liderlerin, ticari ilişkileri ve iki ülkede de ekonomik büyümeyi artırmak için birlikte çalışmaya yönelik taahhütlerini yinelediği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, iki ülke arasında 200 yıllık diplomatik ilişkilerin kutlanması kapsamında, 2025'in başlarında İngiltere ve Brezilya dışişleri bakanları tarafından imzalanacak Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler."