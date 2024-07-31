İngiltere'de Bıçaklı Saldırının Ardından Camiye Saldırı - Son Dakika
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İngiltere'de Bıçaklı Saldırının Ardından Camiye Saldırı

İngiltere'nin Southport kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar, kentteki camiyi hedef aldı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan polis, aşırı sağcı bir grup tarafından camiye taş ve tuğla parçaları atıldığını belirtti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınlarında bulunan caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Sosyal medya hesaplarında saldırı şüphelisinin kimliğiyle ilgili doğruluğu şüpheli bilgiler paylaşıldı. İçişleri Bakanı, sosyal medya şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak halka spekülasyonlara inanmama çağrısı yaptı.

31.07.2024 01:35
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İngiltere'nin Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar kentteki camiyi hedef aldı.

Southport'ta 29 Temmuz'da meydana gelen olayın ardından kentte bir grup, Southport Islamic Society Camisi dışında toplandı.

Aşırı sağcıların sık sık kullandığı, "Ölene kadar İngiliz" ve "Teslim olmak yok" sloganları atan grup camiye taş ve tuğla parçaları attı.

Söz konusu bıçaklı saldırının gerçekleştirdiği yerin yakınlarında bulunan caminin çevresinde Merseyside polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.

"Spekülasyonların kimseye faydası yok"

Olaya ilişkin açıklama yapan Merseyside polisi, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) destekçisi olduğu düşünülen grubun camiye saldırdığını ifade etti.

Yerel saatle 19.45'te (TSİ 21.45) cami önünde toplanan gruba müdahale eden polise şişe ve çöp kovaları atıldığı belirtilen açıklamada, bir polisin burnunun kırıldığı, bir polis minibüsünün ise ateşe verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Alex Gloss, "Üç çocuğun trajik şekilde hayatını kaybetmesiyle sarsılan bir toplumda bunun yaşandığını görmek iğrenç." ifadesini kullandı.

Gloss, polis ve acil servis çalışanlarının, hayatlarının en kötü manzarasıyla karşı karşıya kalmışken şimdi saldırıya uğradığını belirterek, "Bu akşam Southport'taki olaya, Merseyside bölgesinde yaşamayan, Merseyside insanını umursamayanlar katıldı." değerlendirmesini yaptı.

Bıçaklı saldırının 17 yaşındaki şüphelisinin kimliğine ilişkin spekülasyonların şiddet olayları için kullanıldığına işaret eden Gloss, "Şahsın zaten gözaltında bulunduğunu ve Birleşik Krallık doğumlu olduğunu açıkladık. Şu aşamada spekülasyonların kimseye faydası yok. Polis memurlarımızın bunlarla karşı karşıya kalmaması lazımdı ancak bu akşam yeterince acı çeken yerel halkın güvenliğini sağlayacak ve suça karışanları gözaltına alacaklar." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı hesaplar doğruluğu şüpheli bilgiler paylaştı

İngiliz medyasında yer alan habere göre, bazı sosyal medya hesaplarında gözaltındaki kişinin kimliğine ilişkin doğruluğu şüpheli bilgiler paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, konuya ilişkin parlamentoda yaptığı değerlendirmede, "Sosyal medya şirketlerinin sorumluluk alması gerek." ifadesini kullandı ve halka spekülasyonlara inanmama çağrısı yaptı.

The Guardian gazetesi ise şüphelinin kimliğine ilişkin detayların, İngiltere ve ABD'den bilgiler aktaran haber platformu izlenimi veren siteden yayıldığını öne sürdü.

Bu sitede, saldırı şüphelisinin geçen yıl ülkeye kaçak giren "Ali" isimli sığınmacı olduğu iddia edildi.

The Guardian'ın haberinde, sosyal medya platformu TikTok'ta ise aşırı sağcı Reform UK Partisi destekçisi bir kişinin paylaştığı iddiaların 800 bin izlenmeye ulaştığı bilgisine yer verildi.

Southport'taki bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Liverpool kentine yaklaşık 35, Manchester kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Southport'ta 29 Temmuz öğle saatlerinde bir saldırganın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi bıçakladığı açıklanmıştı.

Hart Caddesi'ndeki binada yaşanan olayın ardından bölgeye giden polis, şüpheliyi saldırıda kullandığı belirtilen bıçakla gözaltına almıştı.

Görgü tanıkları, yaralılar arasında çok sayıda çocuğun bulunduğunu, olayın Amerikalı şarkıcı Taylor Swift temalı etkinlikte yaşandığını anlatmıştı.

Merseyside Emniyet Müdürü Serena Kennedy de saldırıya ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında, yerel saatle 11.47'de (TSİ 13.47) polise "dans okulunda bıçaklı saldırı olduğu" ihbarının geldiğini kaydetmişti.

Aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6'sı ağır 9 çocuğun yaralandığını açıklayan Kennedy, 2 yetişkinin de ağır yaralı olduğunu, bu kişilerin çocukları korumaya çalışırken yaralandıklarını söylemişti.

Kennedy, olayla ilgili 17 yaşındaki erkek zanlının cinayet şüphesiyle gözaltında olduğunu ve sorgusunun sürdüğünü kaydederek, şüphelinin Lancashire bölgesindeki Banks'ten geldiği ancak aslen Galler'in başkenti Cardiff'ten olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Olaydan bir gün sonra, yaralı bir çocuğun daha hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırının ardından hükümetten tepki açıklamaları gelmişti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yaptığı açıklamada, Southport'tan gelen haberlerin korkunç ve şok edici olduğunu belirtmişti.

Starmer, olay yerine hemen ulaşan polis ve sağlık ekiplerine teşekkür ederek, kendisinin sık sık gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini kaydetmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, X'ten yaptığı paylaşımda, bölgedeki güvenlik güçleriyle temasta olduğunu ve çalışmalara tam destek verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Bıçaklı Saldırının Ardından Camiye Saldırı - Son Dakika

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