İngiltere'de 'İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın' Eylemi - Son Dakika
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İngiltere'de 'İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın' Eylemi

İngiltere\'de \'İsrail\'i Silahlandırmayı Bırakın\' Eylemi

Londra'da 25 milletvekili, İsrail'e silah satışına son verilmesini talep etti.

16.12.2024 21:48
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İngiltere'nin başkenti Londra'da farklı siyasi partilerden 25 milletvekili, parlamento önündeki eylemlerinde, "Stop Arming Israel ( İsrail'i silahlandırmayı bırakın)" yazılı pankart açtı.

İngiltere'nin İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını isteyen dilekçenin 100 bin imzayı geçmesinin ardından parlamentoda yapılacak oturum öncesi 25 milletvekili meclis önünde eylem yaptı.

İsrail'e silah satışına son verilmesi çağrısı yapan İngiliz milletvekilleri, "Stop Arming Israel" yazılı pankart açtı.

İsrail'e tam silah ambargosu uygulanmasını talep eden imza kampanyasının 100 bin imzayı geçmesinin ardından bu talep, parlamento oturumunda milletvekilleri tarafından ele alınacak.

İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti. Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere'nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de 'İsrail'i Silahlandırmayı Bırakın' Eylemi - Son Dakika

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