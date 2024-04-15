İngiltere\'deki 10 yaşındaki kız çocuğu Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı

İngiltere'de 10 yaşındaki kız öğrenci Amaya Rahman, arkadaşlarıyla okulunun bahçesinde dondurucu soğuğa rağmen geceyi uyku tulumları içinde geçirerek başlattığı yardım kampanyasıyla Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin (yaklaşık 323 bin Türk lirası) bağış topladı.
Başkent Londra'daki St Bartholomews's CE Primary School'da eğitim gören 10 yaşındaki Amaya ile babası Weybudur Rahman, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de evlerinden edilen çocuklar için geçen kasımda başlatılan yardım kampanyasını AA muhabirine anlattı.
Gazze'de yaşananlardan ötürü çok büyük öfke duyduğunu fakat bu duygusunu iyiliğe dönüştürmek istediğini anlatan Amaya, "Bağış kampanyamı yapmaya karar verdiğim gün, herkesten bıktığım bir gündü. Sonra oturdum ve kendi kendime ne yapabilirim diye düşündüm ve ardından okul müdürümle konuşmaya gittim." dedi.
Kampanya sürecinde okul müdürünün desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Amaya, "Aslında bunu organize etmemde bana yardımcı olan okul müdürümdü ve onun yardımı olmasaydı bugün burada bile olamazdım." ifadesini kullandı.
Amaya, başlangıçta hedefinin 6 bin sterlin toplamak olduğunu dile getirerek "(Geçen) Kasımda, en soğuk gecede, Gazze'deki çocuklar için para toplamak amacıyla okulumuzun bahçesinde uyuduk ve 8 bin sterlinin biraz üzerinde para topladık." şeklinde konuştu.
İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu "Save The Children'dan (Çocukları Kurtarın)" yetkililerin kendisiyle görüştüğünü belirten Amaya, "Topladığımız paranın Gazze'deki çocuklara güvenli alan sağlamak için yeterli olduğunu söylediler. Tüm para oraya aktarılacak." dedi.
"Umarım Filistin'deki çocuklar da bir daha asla böyle bir savaş yaşamaz"
Gazzeli çocuklar için yardım kampanyası başlatma kararı aldığında bazı arkadaşlarının bu girişimini sorguladığını söyleyen Amaya, buna karşın birçok arkadaşının da kendisine destek verdiğini anlattı.
Amaya, "Birçoğu yanıma geldi ve 'Kimin tarafındasın?' diye sordu. Bazı insanlar bu konuda bana kaba davrandılar ama yapabileceğimiz en iyi şey onları görmezden gelmekti ve birçok arkadaşım da beni çok destekledi." dedi.
Kampanyanın halihazırda devam ettiğini ve hedefinin daha fazla yardım etkinliği düzenlemek olduğunu dile getiren Amaya, "Umarım daha fazla bağış kampanyası düzenleyerek bunu okulumda yıllık etkinlik haline getiririm ve Filistin'deki çocuklar da bir daha asla böyle bir savaş yaşamaz." ifadelerini kullandı.
Amaya'dan Gazzeli çocuklara destek olmak isteyenlere mesaj
Amaya, kendisi gibi Gazzeli çocuklara destek olmak isteyen diğer çocuklara ilham olmak istediğini belirterek, şunları söyledi:
"Sadece kalbinizin sesini dinleyin. Eğer birileri size yapmamanızı söylüyorsa ve eğer yapabileceğinizi hissediyorsanız, o zaman yapın. Biri size 'hayır' diyorsa, bu, yapamayacağınız anlamına gelmez. Bu, yapabileceğiniz başka bir yol olduğu anlamına gelir."
"Neden Filistin için bir şey yapılmıyor?"
Amaya'nın babası Weybudur Rahman da kızının ısrarlı ve kararlı oluşunun okul müdürünü çok etkilediğini ve bağış kampanyasının başlatılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.
Kızı ve arkadaşlarının ailelerinden oluşan toplam 8 ailenin geceyi sıfırın altında 2 derece soğuğa rağmen uyku tulumlarında geçirerek sabahladığını aktaran baba Rahman, Amaya'nın kampanyayı başlatmasının nedenine ilişkin şunları kaydetti:
"Bence bu sadece adaletsizlikle ilgili bir şey çünkü açıkçası Ukrayna'da bir şeyler olduğunda insanlar Ukrayna için para topluyordu ve neden insanlar şimdi Filistin hakkında konuşmuyor? Neden Filistin için bir şey yapılmıyor? Bu noktada, yerel Curries adlı mağazaya gittiğimizde, bilirsiniz, elektronik ürünler satan bir mağaza, burada Ukrayna balonları vardı ve gelirin bir kısmını Ukrayna'ya bağışlıyorlardı. O zaman bile (Amaya'ya) müdüre 'Neden Filistin için bir şey yapmıyorsunuz? Ukrayna için yaptınız.' diye sordu. Oradaki mağaza müdürü "Hmm evet, merkez ofise bağlıyız." yanıtını verdi ve Amaya'yı başından savdı."
Rahman, kızıyla ilgili en sevdiği özelliğin, yapmak istediği ve doğru şeylerin yapıldığından emin olmak için sahip olduğu enerji ve coşku olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İngiltere'deki 10 yaşındaki kız çocuğu Gazzeli çocuklar için 8 bin sterlin bağış topladı - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.
Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.
Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?