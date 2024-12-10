İngiltere'den İsrail'e F35 parça satışı açıklaması - Son Dakika
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İngiltere'den İsrail'e F35 parça satışı açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığı, F35 parçalarının satışının gözden geçirilmediğini açıkladı.

10.12.2024 22:16
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İngiltere Savunma Bakanlığında Lordlar Kamarasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Vernon Rodney Coaker, İsrail'e F35 parçalarının satışının gözden geçirilmediğini, bu parçaların silah ihraç lisansı rejiminin dışında tutulduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile İş ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, parlamentonun İş ve Ticaret Komitesinde İsrail'e silah satışlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Stephen Doughty, yeni İngiltere hükümetinin eylül ayında İsrail'e yönelik 30 silah ihraç lisansını askıya aldığını hatırlattı.

Bu lisansların askıya alınmasında İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara kötü muamelesi ve Gazze'ye insani yardımları engellemesinin uluslararası insancıl hukuk açısından verdiği endişenin etkili olduğunu belirten Doughty, askıya alınmayan lisansların ise askeri amaçlı olmayan ekipmanlar olduğunu öne sürdü.

Doughty, bunlar arasında örnek olarak gıda endüstrisinde kullanılan kimyasallar ile gazetecilerin kullandığı çelik yelekleri saydı.

Şu an silah ihraç rejimi kontrolünde olan ürünler arasında Gazze'de askeri amaçla kullanılan bir ürün bulunmadığını da kaydeden Doughty, 30 lisansın askıya alınmasında yalnızca mahkumlara yönelik kötü muamele ve insani yardımların etkili olması açıklamaları üzerine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Doughty, "Bu iki konu, bize İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymak istememesiyle ilgili daha büyük endişeler verdi." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de binlerce binanın yıkılması, binlercesinin ağır hasarlı olması ve on binlerce sivilin hayatını kaybetmesinin etkili olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Doughty, "Söz konusu yıkım konusunda çok netiz. Yıkımın ve sivil can kayıplarının boyutu tahammül edilemez seviyede. Bu nedenle Dışişleri Bakanı, göreve gelir gelmez ilk olarak ateşkes çağrısı yaptı." diye konuştu.

İngiltere uydu görüntülerini yıkımı görmek için değil esirleri bulmak için kullanıyor

Devlet Bakanı Coaker'a ise, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının Gazze üstünde yaptığı uçuşlar ile uydular aracılığıyla elde edilen görüntülerde ortaya çıkan yıkım soruldu.

Bu görüntülerin yıkımın boyutunu görmek için değil Gazze'deki esirleri bulmak için elde edildiğini kaydeden Coaker, "Bu verileri görmezden gelmiyoruz ancak bu amaç için de kullanmıyoruz." dedi.

Coaker, İngiltere'de üretilen F35 parçalarının satışının askıya alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "Hükümet şu an bu konuda ortaya konan kriterleri gözden geçirmiyor." diye konuştu.

F35 parçalarının silah ihraç lisans rejiminin dışında tutulduğunu anlatan Coaker, "Bunu değiştirmek niyeti de yok." ifadelerini kullandı.

Coaker, F35'lerin uluslararası bir anlaşmanın parçası olduğu için böyle bir karar bulunduğunu belirterek, Savunma Bakanlığının bu yönde tavsiye vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrail'e F35 parça satışı açıklaması - Son Dakika

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