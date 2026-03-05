İngiltere'den Katar'a 4 Typhoon Savaş Uçağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'den Katar'a 4 Typhoon Savaş Uçağı

05.03.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Keir Starmer, Ortadoğu'daki gelişmelere yanıt olarak Katar'a 4 Typhoon uçağı gönderecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceklerini bildirdi.

Starmer, Ortadoğu'daki son gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmama kararının arkasında olduğunun altını çizdi.

İngiltere'nin uzun süredir savunduğu pozisyonun, İran'ın nükleer emellerinden vazgeçmesi için müzakere yoluyla çözüm bulunması olduğunu kaydeden Starmer, "İşte bu nedenle, İngiltere'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarına katılmama kararı aldım. Bu karar kasıtlı bir karardı." diye konuştu.

Starmer, bu kararın, ulusal çıkarlar doğrultusunda alındığını ve arkasında olduğunu vurgulayarak, bunun aksi için baskı yapılsa bile İngiliz değerleri ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını savundu.

"Körfez'deki müttefiklerin 'daha fazla yardım' taleplerine yanıt veriyoruz"

Başbakan Starmer, ülkesinin Körfez'deki müttefiklerinin "daha fazla yardım" taleplerine yanıt verdiğini belirterek, "Bugün, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarımızı güçlendirmek için Katar'daki filomuza 4 adet daha Typhoon jeti göndereceğimizi duyurabilirim." dedi.

Starmer, İngiltere'nin, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu adımı attığını kaydetti.

İngiliz Başbakan, ocak ve şubat ayları boyunca ülkesinin herhangi bir çatışma öncesinde "yüksek hazırlık durumunda" olmasını sağlamak amacıyla savaş uçakları, hava savunma füzeleri ve gelişmiş radar sistemleri dahil savunma varlıklarını Kıbrıs ve Katar'a taşıdığını bildirdi.

"ABD'ye savunma operasyonlarının yürütülmesi için İngiliz üslerini kullanma izni verdik"

Başbakan Starmer, dronları etkisiz hale getirme kapasitesine sahip Wildcat helikopterlerinin yarın Kıbrıs adasına varacağını ve hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un Akdeniz'e konuşlandırılacağını belirtti.

İngiltere'nin ABD'ye "savunma operasyonları yürütülmesi için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini" de anlatan Starmer, "Bölgedeki İngiliz vatandaşları ve müttefiklerimizi bu kalkanla koruyacağız." ifadesini kullandı.

Starmer, İngiltere hükümetinin her gün bu kalkanı güçlendirmek ve Körfez'deki İngiliz vatandaşlarını bulundukları ülkelerden çıkarmak için çalıştığını dile getirerek, şu ana kadar bölgedeki 140 binden fazla kişinin İngiltere hükümetine varlıklarını bildirdiğini söyledi.

Bu kapsamda Starmer, İngiliz vatandaşlarını bölgeden çıkarmak amacıyla kiralanan ilk Umman charter uçağının da birkaç dakika önce havalandığını duyurdu. Starmer, ilerleyen günlerde ek charter uçuşlarının düzenleneceği bilgisini de paylaştı.

Keir Starmer, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ticari uçuşlarla 4 binden fazla İngiliz vatandaşının ülkesine döndüğünü kaydetti.

"ABD-İngiltere arasındaki özel ilişki devam ediyor"

Starmer'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Starmer, Winston Churchill değil" ifadesini kullanarak kendisine yönelik yaptığı eleştiriler hatırlatıldı ve ABD-İngiltere arasındaki özel ilişkinin bozulup bozulmadığı soruldu.

Başbakan Starmer, soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Özel ilişki şu anda devam ediyor. Üslerimizden yapılan konuşlandırma konusunda Amerikalılarla birlikte çalışıyoruz. Bölgede birlikte çalışıyoruz. ABD ve İngiltere, ortak üslerde bulunan ABD ve İngilizleri korumak için birlikte çalışıyor. Her zamanki gibi 7/24 istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Özel ilişki budur."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İngiltere, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den Katar'a 4 Typhoon Savaş Uçağı - Son Dakika

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Çağrı Balta’nın Fenerbahçe’ye transfer olması babası Hakan Balta’nın başını yaktı Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olması babası Hakan Balta'nın başını yaktı
Zaniolo’dan geleceği hakkında açıklama Zaniolo'dan geleceği hakkında açıklama
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Saldırıların ardından İran’daki cadde bu hale geldi Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:47:31. #.0.4#
SON DAKİKA: İngiltere'den Katar'a 4 Typhoon Savaş Uçağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.