İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de acilen anlaşmaya varılmalı - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de acilen anlaşmaya varılmalı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de durumun yıkıcı olduğunu ve Filistinlilerin gidecek güvenli yerlerinin olmadığını belirtti. Lammy, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önemine dikkat çekerek, acilen bir anlaşmaya varılmasının hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin çıkarına olduğunu vurguladı.

15.08.2024 20:16
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de durumun yıkıcı olduğunu ve Filistinlilerin gidecek güvenli yerlerinin olmadığını, acilen bir anlaşmaya varılmasının hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin çıkarına olduğunu belirtti.

Lammy, Katar'ın başkenti Doha'da başlayan Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bunun küresel istikrar için çok önemli bir an olduğunu, ilerleyen saatler ve günlerin Orta Doğu'nun geleceğini belirleyebileceğini vurguladı.

Bu nedenle, ülkesinin bugün ve her gün bölgedeki ortaklarına barışı seçmeleri çağrısında bulunduğunu aktaran Lammy, "İngiltere'nin bu hafta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde de açıkça ifade ettiği üzere, Gazze'deki durum yıkıcıdır. Et-Tabiin Okuluna yapılan saldırı Gazze'deki Filistinlilerin gidecek güvenli yerlerinin olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes, Orta Doğu'ya çok ihtiyaç duyulan istikrarı da getirecek"

Lammy, Katar'daki görüşmelerin, Gazze'deki sivilleri koruyan, Hamas'ın elindeki esirleri bırakılmasını sağlayan ve bölge için tehlikeli anda istikrarı yeniden tesis eden "acil ateşkesi güvence altına almak için bir fırsat" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İngiltere ateşkesi sağlamak için her türlü diplomatik kaldıracı kullanmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta içinde bölgenin dört bir yanından ortaklarımızla bu çatışmanın acilen sona erdirilmesi gerektiğini görüştüm ve İngiltere Başbakanı (Keir Starmer) da ABD'li, Fransız ve Alman mevkidaşlarının yanı sıra İran ve Mısır cumhurbaşkanlarıyla görüştü. Bu görüşmelerde ateşkesin sadece Gazze'deki sivilleri korumakla kalmayacağı, aynı zamanda daha geniş çaplı gerilimi azaltmanın yolunu açacağı ve Orta Doğu'ya çok ihtiyaç duyulan istikrarı getireceği açıkça ortaya çıktı. Acilen bir anlaşmaya varılması hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin çıkarınadır."

Bakan Lammy, tüm taraflara müzakerelere iyi niyetle katılma ve anlaşmaya varmak için gereken esnekliği gösterme çağrısında bulunarak Katar, Mısır, ABD ve tüm uluslararası ortaklara bu hayati anın koordine edilmesinde gösterdikleri çabalar için teşekkür etti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı

Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin başladığı ancak Hamas'ın katılmadığı bildirilmişti.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in yıkıcı savaşını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için Katar-Mısır-ABD arabuluculuğunda yeni bir müzakere sürecinin Doha'da başladığı belirtilmişti.

Doha'daki müzakerelere İsrail heyetinin katıldığı ancak Hamas'ın katılmayı reddettiği, Hamas ve diğer Filistinli grupların Tel Aviv'den "ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi doğrultusunda geçen ay sağlanan mutabakata bağlı kalmasını" istediği aktarılmıştı.

Mısır heyetinin Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının sağlanması için çabalarını yoğunlaştırdığına işaret edilen haberde "Mısır, tüm taraflara acil sükunet için üzerinde mutabakat sağlanacak metnin oluşturulması gerektiğini yineledi." ifadeleri kullanılmıştı.

Hamas ile İsrail'in Gazze'de ateşkes konusundaki bakış açılarını yakınlaştırmak için Katar-Mısır-ABD'nin işbirliği yaptığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: Gazze'de acilen anlaşmaya varılmalı - Son Dakika

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