İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya yapılan yatırımlar savaşı kaybetmeye göre hiçbir şey - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya yapılan yatırımlar savaşı kaybetmeye göre hiçbir şey

İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna\'ya yapılan yatırımlar savaşı kaybetmeye göre hiçbir şey

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Ukrayna'ya yapılan yatırımların savaşı kaybetmeye göre hiçbir şey olduğunu belirtti. Cameron, Ukrayna'ya verilen desteklerin Rusya'nın enerji ve yer altı kaynakları hedeflerine karşı bir önlem olduğunu vurguladı. Ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya 15 milyar sterlinlik yatırımı bulunduğunu ve savunma alanındaki desteğin savaş sona erene kadar süreceğini ifade etti.

11.06.2024 14:49
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı yatırımlara ve askeri desteklerin miktarına ilişkin, "Söylediğimiz miktarlar Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi halinde yapmamız gereken yatırımların yanında hiçbir şey. Soğuk Savaş döneminde gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'ini savunma sanayisine harcıyorduk." dedi.

Cameron, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında düzenlenen "Dışişleri Bakanları: Savunmada Birlik, İyileşmede Birlik, Birlikte Daha Güçlü" başlıklı oturumda konuştu.

İngiltere'de geçen sene yapılan konferansta Ukrayna için 60 milyar dolarlık destek toplandığını hatırlatan Cameron, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin en güçlü ekonomiler, en büyük sermaye sahipleri ve en güçlü ittifaklar olduğunu belirtti.

"Ukrayna'nın tüm savaşlarını kazanmasını istiyoruz." diyen Cameron, Ukrayna donanmasının Karadeniz'deki faaliyetlerine değinerek "Ukrayna donanması, İngiltere gibi yüksek kabiliyetli müttefiklerinin desteğiyle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Karadeniz donanmasının yüzde 25'ini batırdı ve onları Karadeniz'in diğer ucuna püskürttü. Bu şekilde tahıl koridoru yeniden açıldı, Ukrayna ihracata yeniden başladı ve büyüdü. Geçen yıl Ukrayna ekonomisi neredeyse yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdi." diye konuştu.

Cameron, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri arasında enerji ve yer altı kaynakları bulunduğuna dikkati çekerek Ukrayna'nın müttefiklerinin de Rus enerji kaynaklarını hedef aldığını aktardı.

Doğal gaz ve petrolde Rusya'dan yapılan alışverişe Avrupa ülkelerinin son verdiğini hatırlatan Cameron, Rus mallarının da dondurulduğunu anımsattı.

Cameron, dondurulan Rus mallarının Ukrayna'nın borçları için kullanılması konusunda G7'nin anlaştığını, tarafsız limanlara uğrayan sigortasız Rus gemilerine karşı da adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna için yapılan harcamalar

Cameron, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe de değindi. İngiliz şirketlerinin Ukrayna şirketlerine verdiği desteklerden söz eden Cameron, ülkesinin Ukrayna'da 15 milyar sterlinlik (yaklaşık 620 milyar lira) yatırımı bulunduğunu söyledi.

Bunların yaklaşık 3 milyar sterlininin (yaklaşık 123 milyar lira) savunma alanında olduğuna vurgu yapan Cameron, bu alandaki desteğin Rusya savaşı kaybedene kadar süreceğinin altını çizdi.

Cameron, "Şu an söylediğimiz miktarlar, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi halinde yapmamız gereken yatırımların yanında hiçbir şey. Soğuk Savaş döneminde gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'ini savunma sanayisine harcıyorduk." ifadelerini kullandı.

Kasım 2023'te Dışişleri Bakanı görevine getirilen Cameron, bu tarihten önce hiçbir görevi yokken de Ukrayna için çalıştığını belirtti.

Yaşadığı bölgede Ukrayna için yardım topladıklarını ve bunları Polonya üzerinden Ukrayna'ya yolladıklarını söyleyen Cameron, "Dünyada değişim istiyorsanız harekete geçmelisiniz." dedi.

Cameron, iş insanlarının Ukrayna'da yatırım fırsatlarını gözden geçirmesini, dışişleri bakanlarının ise diğer ülkeleri Ukrayna'nın safına çekmek için çaba göstermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Eğer bir savunma bakanıysanız Ukrayna'ya verebileceğiniz yedek silahlarınız olup olmadığına bakın. Bu silahlara verdiğiniz izinleri kontrol edin. Böylece Rus askerlerini Ukrayna'ya girmeden önce vurabileceğimizden emin olabiliriz. Kültür alanındaysanız Ukraynalı meslektaşlarınızla neler yapabileceğinize bakın. İngiltere, Ukrayna'yla kardeş şehirlerden kardeş üniversitelere, okul gezilerinden kültür-sanat işbirliklerine 100 yıllık ortaklık üzerine çalışıyor. Ukrayna, ekonomisiyle, toplumuyla, siyasetiyle Avrupa-Atlantik yolunu seçti. Biz de onları bu kararlarında desteklemeliyiz çünkü Putin bunu durdurmak istiyor. Bu yüzden herkes 'Ukrayna için ne yapabilirim?' diye sormalı. Hepimiz bunu yaparsak kazanmama şansımız yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya yapılan yatırımlar savaşı kaybetmeye göre hiçbir şey - Son Dakika

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