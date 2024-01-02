İngiltere ve ABD, Husilerin Kızıldeniz\'deki saldırılarını, Gazze\'deki durumu ve Rusya-Ukrayna Savaşı\'nı ele aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefon görüşmesinde, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını, Gazze'deki durumu ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cameron ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarını ele alan iki bakan, gemilere el konulması ve saldırılar gerçekleştirilmesi konusunda Husileri sorumlu tutmak için diğer partnerlerle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Görüşmede Cameron, Gazze'de kötüleşen gıda güvensizliğine ve daha fazla rota üzerinden sivillere mümkün olduğunca daha fazla yardım ulaştırmanın önemine işaret etti.

İki bakan son olarak, Rusya'nın Odessa, Lviv, Dnipro ve Harkiv'deki hava saldırılarına değinerek, Ukrayna'nın desteklenmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı.