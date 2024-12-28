İnsanlar Hak Mücadelesi İçin Alanlarda

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CHP'li Zeybek, mitingde yoksulluk ve hak mücadelesinin önemine dikkat çekti, 2025'i dönüm noktası olarak değerlendirdi.

28.12.2024 17:00
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Haber: İleyda Özmen - Kamera: Cemal Berk Aytekin

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek; "Bağırıyor insanlar, 'hak mücadelesi' diyor. Burada Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanlar ekmek istiyorlar, gıdaya erişim istiyorlar, insanca yaşam istiyorlar, kamunun kaynaklarından adil paylaşım istiyorlar. Bu mücadelenin yükseltilmesi ve büyütülmesi konusunda 2025 yılı bir dönüm noktası olacak ve göreceksiniz kitlesel eylemlerin arttığı ve CHP'nin bütün bu eylemleri meydanlara taşıdığı kitlelerle birleştiği bir yıl olacak" dedi.

Vatandaşlar, Yurttaş Birlikteliği'nin çağrısıyla  "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi için Tandoğan Meydanı'nı doldurdu. Çok sayıda sivil toplum örgütü, dernek, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı mitingde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı.

ANKA Haber Ajansı'na miting ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zeybek şöyle konuştu:

"Bugün güneşli bir Ankara günü. Aralık ayının bu son haftasında yurttaş birliklerinin düzenlemiş olduğu genel ekonomik sıkıntıları içeren miting asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte yeni bir çehreye bölündü ve biz CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de asgari ücretin 22 bin 104 TL açıklanması sonrasında biz parti olarak bu mitinge katılacağımızı açıkladık. Burada sivil toplum örgütleri ve CHP'nin Ankara'ya yakın olan bütün il ve ilçe örgütlerinin katıldığı bir miting gerçekleştiriyoruz. Temel amacımız şu; Türkiye'nin gündemi yoksulluktur, hayat pahalılığıdır, enflasyondur, düşük ücretlerdir, işsizliktir. İktidar Tükiye'nin gerçek gündemini şaşırtarak sanal gündemlerle kamuoyunu yanıltmasına engel olmak istiyoruz.

"Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanlar gıdaya erişim istiyorlar, insanca yaşam istiyorlar"

Memurlar, çalışanlar ve emekliler de ocak ayının başında aynı düşük ücret artışıyla karşı karşıya kalırsa gerçekten 2025 yılı Türkiye'de milyonlarca insan için çok sıkıntılı geçecek. CHP olarak Türkiye gündeminin değiştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu gündemin içinde kalma koşuluyla bütün mücadelemizi sürdüreceğiz. Bağırıyor insanlar, 'hak mücadelesi' diyor. Burada Türkiye'nin her yerinden gelmiş insanlar ekmek istiyorlar, gıdaya erişim istiyorlar, insanca yaşam istiyorlar, kamunun kaynaklarından adil paylaşım istiyorlar. Bu mücadelenin yükseltilmesi ve büyütülmesi konusunda 2025 yılı bir dönüm noktası olacak ve göreceksiniz kitlesel eylemlerin arttığı ve CHP'nin bütün bu eylemleri meydanlara taşıdığı kitlelerle birleştiği bir yıl olacak."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Gökan Zeybek, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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