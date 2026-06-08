Inside Humanity: Zihnin Görünmeyen Katmanları

(İSTANBUL) - Multidisipliner sanatçı Ru Ceylan'ın geliştirdiği "Inside Humanity" projesi, insan zihninin görünmeyen katmanlarını sanat ve teknoloji aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor. EEG verilerinden üretilen eserlerin yer aldığı sergi, 17 Haziran'da X Media Art Museum'da sanatseverlerle buluşacak.

İnsan zihni uzun yıllardır bilim insanlarının olduğu kadar sanatçıların da merak ettiği en büyük keşif alanlarından biri. Düşüncelerimizin nasıl oluştuğu, duyguların beyindeki karşılığı, yaratıcılığın kaynağı ya da empati kurarken zihnimizde neler yaşandığı hala araştırılmaya devam ediyor. "Inside Humanity" projesi ise bu sorulara sanatın diliyle yaklaşmayı hedefliyor.

Multidisipliner sanatçı ve proje yaratıcısı Ru Ceylan tarafından hayata geçirilen proje, insan zihninden elde edilen verileri estetik bir anlatıma dönüştürüyor. Bilimsel ölçümlerden elde edilen bilgiler yalnızca sayılar ve grafikler olarak kalmıyor; dijital sanat eserlerine, hareketli görsellere ve video art çalışmalarına dönüşerek izleyicinin karşısına çıkıyor.

BEYINDEKI VERILER SANAT ESERINE DÖNÜŞÜYOR

Projenin merkezinde EEG (elektroensefalografi) teknolojisi yer alıyor. Beyindeki elektriksel aktiviteleri ölçen bu sistem sayesinde insanların düşünürken, odaklanırken, hayal kurarken ya da duygusal tepkiler verirken ortaya çıkan verileri kayıt altına alınıyor.

Inside Humanity, bu verileri klasik bilimsel raporlar yerine sanatın malzemesi olarak kullanıyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca bir sergi gezmiyor; insan zihninin nasıl çalıştığına dair görsel ve işitsel bir deneyimin parçası oluyor.

Proje, teknolojiyi bir amaç değil, insanı anlamaya yardımcı olan bir araç olarak konumlandırıyor. Amaç, veri ile duygu arasındaki ilişkiyi görünür kılarak insanın iç dünyasına farklı bir pencereden bakabilmek.

İNSAN ZIHNINE DÖRT FARKLI PENCEREDEN BAKIYOR

Sergi dört ana bölümden oluşuyor.

"Zihnin Bileşenleri" bölümünde dikkat, hafıza, duygu ve yaratıcılık gibi temel zihinsel süreçler ele alınıyor."

"İkonik Zihinler" başlıklı bölüm, tarihe yön vermiş kişilerin düşünsel dünyalarına ve zihinsel özelliklerine odaklanıyor."

"Mesleklerin Zihinsel Mimarileri" bölümünde sanatçı, sporcu, bilim insanı ya da farklı profesyonel alanlarda çalışan bireylerin düşünme biçimleri arasındaki farklılıklar inceleniyor."

"Performansın Nöral Dramaturjisi" ise bir sanatçı, müzisyen ya da performansçının sahne üzerindeki zihinsel hareketlerini ve yaratıcılık süreçlerini görünür hale getiriyor."

NÖROBİLİM İLE SANATIN BULUŞMA NOKTASI

Projenin teknolojik altyapısını oluşturan "NeuroSanatKod" sistemi, EEG verilerini görsel kompozisyonlara ve dijital sanat çıktılarına dönüştüren özel bir sanat platformu olarak dikkati çekiyor. Türkiye'de sanat ile nörobilimi bir araya getiren öncü çalışmalardan biri olarak gösterilen sistem, yalnızca teknolojik bir uygulama değil; insan zihninin estetik olarak yorumlanmasına yönelik yeni bir ifade biçimi sunuyor. Bu yaklaşım, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından verilen Baykuş Ödülleri'nde "İnovasyon" ve "Topluma Fayda" kategorilerinde Altın Ödül ile de ödüllendirildi.

SANATIN KONUSU BU KEZ İNSANIN İÇ DÜNYASI

Inside Humanity'nin en dikkati çekici yanı, insanı yüzüyle, kimliğiyle ya da hikayesiyle değil; zihinsel izleriyle ele alması. Sergi, her insanın kendine özgü bir düşünme biçimine ve zihinsel haritaya sahip olduğu fikrinden hareket ediyor.

17 Haziran'da kapılarını açacak sergi, ziyaretçilere yalnızca dijital sanat eserleri sunmakla kalmayacak; insan olmanın, düşünmenin ve hissetmenin ne anlama geldiğine dair yeni sorular da yöneltecek. Sanat ile bilimin kesişiminde konumlanan proje, insan zihninin görünmeyen dünyasını görünür kılan deneyimsel bir yolculuk vadediyor.