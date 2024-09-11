Türk Hekimlerden Kosova'ya Cerrahi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Hekimlerden Kosova'ya Cerrahi Destek

Türk Hekimlerden Kosova\'ya Cerrahi Destek

İNTERPLAST Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve beraberindeki gönüllü hekimler, Kosovalı hastalara tedavi imkanı sağladı. 22 hastaya toplamda 53 ayrı ameliyat gerçekleştirildi.

11.09.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İNTERPLAST Türkiye Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve beraberindeki gönüllü 12 hekim, tedavileri yapılamadığı için yıllardır deri ve kemik kanseri, doğuştan dudak ve damak yarığı ve dev yumuşak doku tümörü gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden 22 Kosovalı hastayı toplamda 53 ayrı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Adana merkezli İnterplast Türkiye Derneği, Kosova Cumhuriyeti'nin daveti üzerine 20-28 Temmuz tarihleri arasında başkent Priştine'de gönüllü cerrahi yardım aktivitesi düzenledi. Başkan Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ile birlikte İstanbul, Adana, Konya ve Aksaray'dan plastik cerrahi ve anestezi uzmanlarından oluşan ekip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Priştine'ye götürüldü. Ekipteki 3 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 uzman, 3 doktor araştırma görevlisi ile yardımcı sağlık personeli yer aldı. Kosova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın üstlendiği aktiviteye Kosova'dan da 4 plastik cerrahi uzmanı ile bir maksillofasiyal cerrahi uzmanı katıldı. Aktivitede, Priştine Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına Prof. Dr. Şule Akın tarafından, 'Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda Anestezi Prensipleri' konulu konferans verildi. Türk hekimleri, tedavileri yapılamadığı için yıllardır deri ve kemik kanseri, doğuştan dudak ve damak yarığı ve dev yumuşak doku tümörü gibi çeşitli hastalıklarla mücadele eden hastaları muayene ettikten sonra 22 kişiyi ameliyat programına aldı. Hastalar, 9 günde 49'u genel, 4'ü lokal anestezi altında yapılan 53 ameliyatla sağlığına kavuştu.

COĞRAFYADA İLK KEZ YAPILAN AMELİYAT

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yavuz, "Vakalar arasında, kanser olup yıllardır ameliyat edilemeyen, Kosova Cumhuriyeti Devleti tarafından bütçe ayrılarak, yurt dışında operasyon sırasını bekleyen hastalar da bulunuyordu. Çene kemiğini eriten büyüklükte ağız tabanı kanseri olan bir hasta, operasyon programına alındı. Tümör çıkarıldıktan sonra, bacaktan damarları ile hazırlanan, kemik ve deri dokusu, mikrocerrahi teknikle çene bölgesine taşındı ve damarlar mikroskop altında anastomoz edildi. Serbest flep cerrahisi olarak adlandırılan bu işlem, 15 saat sürdü. Ameliyata dahil olan Kosovalı cerrahlar, böyle bir ameliyatın bu coğrafyada ilk defa yapıldığını söylediler. Kosova'daki cerrahi ekip tarafından düzenli takipleri yapılan hastalarda herhangi bir sorun ve komplikasyon yaşanmadı. Gönüllü olarak katıldığımız bu aktivitede, Kosova'da başta çocuklar olmak üzere yıllardır hastalıkla mücadele eden kişileri eski sağlıklarına kavuşturduğumuz için hem mutlu hem de gururluyuz" dedi.

Haber: Nuri PİR-Kamera: Narin KAZAK/ ADANA,

Kaynak: DHA

Osman Metin, Ameliyat, Türkiye, Sağlık, Güncel, Kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Hekimlerden Kosova'ya Cerrahi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Hekimlerden Kosova'ya Cerrahi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement