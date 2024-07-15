Interpol Tarafından Aranan Rus Uyruklu Zanlı Antalya'da Yakalandı - Son Dakika
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Interpol Tarafından Aranan Rus Uyruklu Zanlı Antalya'da Yakalandı

Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı yakalandı. Operasyonda, zanlının yanı sıra oğlu ve diğer üç kişi de gözaltına alındı. Teknede yapılan aramada ise çeşitli para birimleri, kimlik kartları ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Zanlının Türk vatandaşlığından çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

15.07.2024 11:41
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu zanlı, Antalya'da tekneye düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Rusya'da rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P'nin (58) deniz yoluyla Türkiye'den yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Komutanlığın İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurlarıyla birlikte, Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığının da desteğiyle Antalya açıklarında bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Rus uyruklu A.P, oğlu E.P, Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. yakalandı.

Teknede yapılan aramada, 7 bin avro, 5 bin dolar, 200 Tayland bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Operasyonda A.P. gözaltına alındı, oğlu E.P. Türkiye'deki ikamet izin süresi dolduğu için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 2 kişi ise salıverildi.

Öte yandan, A.P'nin 2021'de Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Interpol Tarafından Aranan Rus Uyruklu Zanlı Antalya'da Yakalandı - Son Dakika

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