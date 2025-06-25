İntihar Eden Zabıta Personeli Toprağa Verildi

İNTİHAR EDEN PERSONEL TOPRAĞA VERİLDİ

Darıca Belediyesi'ndeki başkanlık makamında tabanca ile kendisini vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden zabıta personeli Kerim Doğan'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Çayırova ilçesindeki Türkan Göktürk Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Gebze ilçesindeki Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve belediye personeli katıldı. Doğan'ın evli ve 3 çocuk babası öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.