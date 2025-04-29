İpek Yolu Belediyeler Birliği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpek Yolu Belediyeler Birliği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarihi İpek Yolu Koridoru'nun turizme kazandırılması ve ilçelerin cazibe merkezi haline getirilmesi için projelerin görüşüldüğü ilk toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

29.04.2025 14:31  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük'te yapıldı. Mansur Yavaş, koridorun canlanmasının, istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Hem burada yaşayan insanların ilçelerini terk etmemelerini sağlayacak hem de bugüne kadar gelen kültürün gelecek nesillere aktarılması yönünden farkındalık yaratıyor. Kültürümüzü korumuş oluyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İpek Yolu Turizm Koridoru'nda yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca'nın yeniden önemli birer cazibe merkezi haline gelmesi hedefiyle ilk adımı attı. İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin ilk toplantısı, Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük'te yapıldı.

Müderrisler Konağı'ndaki toplantıya, Mansur Yavaş'ın yanı sıra Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Mudurnu, Taraklı, Geyve, Sapanca ve Göynük Belediye Başkanları ve temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Sibel Bozdağcı katıldı.

Tarihi İpek Yolu Koridoru turizme kazandırılacak

Toplantıda, Ayaş'tan Sapanca'ya uzanan tarihi İpek Yolu Koridoru'nun turizme kazandırılması ve ilçelerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi için geliştirilmesi gereken projeler görüşüldü.

Açılışta konuşan Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde Ayaş-Sapanca hattının canlandırılması için birçok çalışma başlatıldığını hatırlatarak, "Hatta bir çekim de yaptırdım ben. Bu hatta turistler geldiği zaman neler görebilecekler? Bunun görüntülerini de çektirdim. Şimdi bu projenin gerçekleşmesi için yeni seçilen bütün belediye başkanlarımız son derece hevesliler. Bizi asıl ilgilendiren hat, Geyve, Taraklı, Mudurnu, Göynük, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül hattı. Göynük'ün içinde de gördüğümüz gibi burada 100-150 yıl önceki yaşamı aynen görmek mümkün. Neyiyle? Kültürüyle, yemekleriyle, adetleriyle, gelenekleriyle görmek mümkün" diye konuştu.

Turistlerin de geleneksel değerleri görmek, yaşamak istediklerini aktaran Yavaş, "Onlara son derece ilginç geliyor. Bunun hem istihdam açısından faydası oluyor; burada yaşayan insanların ilçelerini terk etmemeleri sonucunu doğuruyor hem de bu yıllardır bugüne kadar gelen kültürün gelecek nesillere aktarılması yönünden en azından farkındalık yaratıyor ve kültürümüzü korumuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mansur Yavaş, İpek Yolu, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpek Yolu Belediyeler Birliği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:04:04. #7.12#
SON DAKİKA: İpek Yolu Belediyeler Birliği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.