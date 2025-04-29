İpek Yolu Belediyeler Birliği İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

(ANKARA) - İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük'te yapıldı. Mansur Yavaş, koridorun canlanmasının, istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Hem burada yaşayan insanların ilçelerini terk etmemelerini sağlayacak hem de bugüne kadar gelen kültürün gelecek nesillere aktarılması yönünden farkındalık yaratıyor. Kültürümüzü korumuş oluyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İpek Yolu Turizm Koridoru'nda yer alan Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Mudurnu, Göynük, Taraklı, Geyve ve Sapanca'nın yeniden önemli birer cazibe merkezi haline gelmesi hedefiyle ilk adımı attı. İpek Yolu Belediyeler Birliği'nin ilk toplantısı, Bolu'nun tarihi ilçesi Göynük'te yapıldı.

Müderrisler Konağı'ndaki toplantıya, Mansur Yavaş'ın yanı sıra Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Mudurnu, Taraklı, Geyve, Sapanca ve Göynük Belediye Başkanları ve temsilcileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Sibel Bozdağcı katıldı.

Tarihi İpek Yolu Koridoru turizme kazandırılacak

Toplantıda, Ayaş'tan Sapanca'ya uzanan tarihi İpek Yolu Koridoru'nun turizme kazandırılması ve ilçelerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi için geliştirilmesi gereken projeler görüşüldü.

Açılışta konuşan Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde Ayaş-Sapanca hattının canlandırılması için birçok çalışma başlatıldığını hatırlatarak, "Hatta bir çekim de yaptırdım ben. Bu hatta turistler geldiği zaman neler görebilecekler? Bunun görüntülerini de çektirdim. Şimdi bu projenin gerçekleşmesi için yeni seçilen bütün belediye başkanlarımız son derece hevesliler. Bizi asıl ilgilendiren hat, Geyve, Taraklı, Mudurnu, Göynük, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş ve Güdül hattı. Göynük'ün içinde de gördüğümüz gibi burada 100-150 yıl önceki yaşamı aynen görmek mümkün. Neyiyle? Kültürüyle, yemekleriyle, adetleriyle, gelenekleriyle görmek mümkün" diye konuştu.

Turistlerin de geleneksel değerleri görmek, yaşamak istediklerini aktaran Yavaş, "Onlara son derece ilginç geliyor. Bunun hem istihdam açısından faydası oluyor; burada yaşayan insanların ilçelerini terk etmemeleri sonucunu doğuruyor hem de bu yıllardır bugüne kadar gelen kültürün gelecek nesillere aktarılması yönünden en azından farkındalık yaratıyor ve kültürümüzü korumuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.