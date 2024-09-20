Irak'a Güney Kore'den Füze Sistemi Tedariki

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Güney Kore merkezli "LIG Nex1" savunma şirketinin Irak'a karadan havaya orta menzilli "Cheongung-II" füze savunma sistemi tedarik edeceği bildirildi.

Yonhap ajansının şirketten yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre "LIG Nex1", Irak'a hava savunma sistemi ihraç etmek üzere Irak Savunma Bakanlığı ile anlaşma sağladı.

Buna göre Güney Koreli firma yaklaşık 3,7 trilyon won (2,78 milyar dolar) tutarındaki anlaşma kapsamında Irak'a "Cheongung-II" füze savunma sistemi tedarik edecek.

Hafta içinde başkent Bağdat'ta imzalanan anlaşmanın finansal detaylarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu aktarıldı.

"LIG Nex1" Üst Yöneticisi (CEO) Shin Ick-hyun açıklamasında, "Güney Kore savunma sanayisinin küresel varlığının güçlendirilmesindeki kararlılıklarını" vurguladı.

Karadan havaya orta menzilli "Cheongung-II" füze savunma sisteminin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Suudi Arabistan'a satıldığı biliniyor.

Sistem içerisinde "LIG Nex1" füze ve entegre ekipmanları, "Hanwha Systems Co." radarı, "Hanwha Aerospace Co." ise fırlatma rampaları ve araçlarını üretiyor.

Seul yönetiminin ulusal savunma stratejisinin temel unsurlarından kabul edilen "Cheongung-II" sisteminin, seyir halindeki uçak ve balistik füzeleri aktif şekilde engelleyebildiği biliniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ekim 2023'te Seul'de düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı'ndaki (ADEX) konuşmasında "Dünyanın dördüncü büyük savunma ekipmanları ihracatçısı olmayı hedefliyoruz." demişti.