Irak Güvenlik Konseyi'nden Acil Toplantı

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD ve Suudi Arabistan'ın Haşdi Şabi'ye ait bazı merkezleri hedef aldığı saldırıların ardından düzenlediği olağanüstü toplantıda, Irak'ın egemenliğini ihlal eden girişimlere karşı koymak ve komşu ülkeleri tehdit edebilecek her türlü girişimi önlemek amacıyla bir güvenlik planının hayata geçirilmesine karar verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Konseyi, sabah saatlerinde ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin düzenlediği, çok sayıda sivil ile güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıların ardından olağanüstü toplandı.

Başbakan Ali ez-Zeydi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, saldırıların, Irak hükümetinin Suudi Arabistan topraklarının hedef alınmasına ilişkin her iki tarafın endişelerini gidermek ve sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüğü sırada düzenlendiğine dikkat çekildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak'ın egemenliğini ihlal eden girişimlere karşı koymak ve komşu ülkeleri tehdit edebilecek her türlü eylemi önlemek amacıyla bir güvenlik planını uygulama kararı aldı.

ABD ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen saldırıların kınandığı toplantıda, Irak Dışişleri Bakanlığına, ülkenin haklarını korumak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde harekete geçme çağrısı yapıldı.

Irak hükümetinin de gerekçesi ne olursa olsun tüm düşmanca eylemleri reddettiği vurgulanan toplantıda, bu tür saldırılara yanıt vermenin ve karşı koymanın yalnızca Irak hükümeti ve anayasal devlet kurumlarının sorumluluğunda olduğuna işaret edildi.

Toplantıda, Bağdat yönetiminin bölgede istikrarın sağlanmasına ve uluslararası güvenliğe katkı sunma taahhüdü yinelenirken, diyalog, işbirliği, iyi komşuluk ilkeleri ve diplomasiye dayalı dış politika anlayışının sürdürüleceği vurgulandı.

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin Eylül 2026 sonu itibarıyla Irak'tan çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasının uygulanmasına kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ile birlikte Irak'ta Tahran destekli gruplara ait hedeflere düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin "Bu saldırılar Irak hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldı." demişti.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.