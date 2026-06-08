Irak Hava Sahası Yeniden Açıldı

Irak'ın, İran ile İsrail arasında gerilimin tırmanmasının ardından geçici olarak uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtığı bildirildi.
Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Irak hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığı belirtildi.
Açıklamada, ???????bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.
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