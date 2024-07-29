Irak, Haziran ayında 102 milyon varil ham petrol ihraç etti

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BAĞDAT, 29 Temmuz (Xinhua) -- Irak Petrol Bakanlığı Haziran ayında yaklaşık 102,31 milyon varil ham petrol ihraç edildiğini açıkladı.

Bakanlık Pazar günü bir Irak şirketi olan Petrol Pazarlama Devlet Örgütü'nün istatistiklerine dayanarak yaptığı açıklamada, ay boyunca Basra limanı aracılığıyla ülkenin orta kesimi ve güneyindeki petrol sahalarından yaklaşık 102,01 milyon varil ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca Haziran ayında, Irak'ın komşu Ürdün'e toplam 302,620 varil ham petrol gönderdiğini bildirdi.

Bakanlığa göre ülke Mayıs ayında yaklaşık 104,13 milyon varil ham petrol ihraç etmişti.

Irak ekonomisi büyük ölçüde ham petrol ihracatına dayanıyor ve bu da ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.