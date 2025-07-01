Irak ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Geliştirilmeli - Son Dakika
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Irak ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Geliştirilmeli

01.07.2025 16:14
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Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani, Türkiye ile işbirliğinin güvenlik ve ekonomi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek "Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir. Güvenlik işbirliği bu anlamda çok daha önemli hal almış durumda. Ekonomik işbirliği de bunu desteklemektedir." dedi.

Meşhedani, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından TBMM'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Meşhedani, İslam ülkeleri arasında bir birlik olduğunda Gazze'ye ve İran'a saldırıların olmayacağını söyledi.

"Bizim bu bir arada olmayışımız, düşmanların bize saldırmasına neden oluyor." diyen Meşhedani, Gazze'de aylardır katliamın yaşandığına işaret ederek kendilerinin de bu zulme karşı bir şey yapamadıklarını dile getirdi.

Meşhedani, İslam ülkelerinin aralarındaki ilişkileri tekrar gözden geçirmesi gerektiğini, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki birliği sağlayabileceğini belirterek "Türkiye, bunu gerçekleştirebilir, bu safı birleştirebilir. Temenni ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti bu konuda tekrar İslam alemindeki bu anlaşmazlığı bertaraf etsin. Ortak bir savunma gücü oluşturulmalı." dedi.

"Türk kardeşlerimiz gerçekten yetkin insanlar ve projeleri en hızlı, en kaliteli şekilde yapmaktalar"

Türkiye ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu aktaran Meşhedani, Irak ile Türkiye'nin komşu olduğunu, aynı dine inandıklarını, ortak çıkarlarının olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk kardeşlerimiz gerçekten yetkin insanlar ve projeleri en hızlı, en kaliteli şekilde yapmaktalar. Bu nedenle Türkiye ile ilişkileri tüm alanlarda; güvenlik, ekonomi, siyasette daha ileriye götürme çabasındayız. Irak Temsilciler Meclisi olarak bizler halkı temsil etmekteyiz. Büyük bir rol oynamaya adayız ve bunu yapmalıyız. Birlikte çalışmalı, birlikte görüş alışverişinde bulunmalıyız."

İsrail ile İran arasındaki ateşkesi "savaşa verilen geçici bir ara" olarak değerlendirdiklerini aktaran Meşhedani, İslam ülkelerinin işbirliklerini artırmaları gerektiğini belirtti.

Meşhedani, Irak'ı tekrar kaybetmek istemediklerini, halihazırda Irak'ta güvenlik ve istikrarın olduğunu ifade etti.

"Türkiye bizim tarihi bir dostumuzdur." diyen Meşhedani, iki ülkenin tarihi, dini ve coğrafi olarak birlikte olduğunu, ortak ekonomik çıkarlarının olduğunu dile getirdi.

Meşhedani, Bağdat'ın önemli olduğuna işaret ederek "Bağdat'ı yeniden yapılandıralım. Bağdat'a güzellik tekrar dönmeli. Bu, ancak Türk firmalarının ve yatırımcılarının Bağdat'ta bulunmasıyla mümkündür. Birlikte kalkınmalıyız. Ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkilerin bir parçasıdır ve ikisi de birbirini tamamlar. Bunlar da savunmayı tamamlar. Mutlaka anlaşmalı, işbirliği yapmalı, güçlü olmalıyız. Ortak çıkarlarımız için çalışacağız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Meşhedani, bunun yeterli olmadığını, iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması gerektiğini kaydetti.

"Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir"

Meşhedani, Türkiye'deki orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduklarını ve temennilerinin bu yangınların en az zararla söndürülmesi olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin atılımına bakın. Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan döneminde Türkiye nerelere geldi." diyen Meşhedani, ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meşhedani, "Kalkınma Yolu, stratejik bir projedir. Güvenlik işbirliği bu anlamda çok daha önemli hal almış durumda, Ekonomik işbirliği de bunu desteklemektedir. Ben, Türkiye'deki kardeşlerimizle ilişkilerin daha da kökleşeceğine inanıyorum. Osmanlı döneminden bu yana birlikteyiz. Bu ilişkiler parçalanamaz. Biz gücümüzle bunu daha ileri götüreceğiz. Yatırımlarda da Türkiye'ye öncelik tanımamız gerektiğine inanıyorum. Bütün Orta Doğu'nun barış, kalkınma ve istikrar bölgesi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Geliştirilmeli - Son Dakika

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