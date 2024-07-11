Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplandı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplandı

Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplandı. Meclis üyeleri, kentte yeni bir yerel idarenin kurulması ve istikrarın sağlanması için çalışacaklarını belirtti. Kerkük İl Meclisi, Türkmenler, Araplar, Kürtler ve Hristiyanlar arasında dağıtılan sandalyelerle oluşuyor.

11.07.2024 23:15
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Siyasi anlaşmazlıkların sürdüğü Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin 2 gün önce Kerkük İl Meclisinin toplanması için çağrı yapması üzerine ilk toplantı gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük İl Meclisi Türkmen Grubu Üyesi Ahmet Remzi Köprülü, seçimlerin üzerinden yaklaşık 7 ay geçtikten sonra toplanılabildiğine işaret ederek, "Meclisin ilk oturumu bu kadar gecikmemeliydi." dedi.

Gelecek günlerde Kerkük İl Meclisinin normal toplantılarına devam edeceğini ve Kerkük'te tüm tarafları kapsayacak şekilde bir idarenin kurulacağını söyleyen Köprülü, yakın zamanda yeni Meclis Başkanı ve Vali seçiminin de yapılacağını belirtti.

El-Kıyade Listesi Kerkük İl Meclisi Arap Grubu Üyesi Raad Salih ise basına yaptığı açıklamada, İl Meclisindeki Arap grubu olarak Kerkük'te an kısa zamanda yeni bir yerel idarenin kurulmasından yana olduklarını söyledi.

Kentin istikrarı, selameti ve güvenliğinin tüm kesimlerin tek çatı altında olacağı şekilde bir idarenin kurulmasıyla devam edeceğini vurgulayan Salih, bunun da en yakın zamanda gerçekleşeceğine inandığını dile getirdi.

Kerkük İl Meclisi biri kota olmak üzere 16 sandalyeye sahip. Irak'ta 18 Aralık 2023'te yapılan yerel seçimlerde Kerkük İl Meclisinde Türkmenler 2, Araplar 6, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 5, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2 ve Hristiyanlar da kotayla 1 sandalye kazanmıştı.

Kerkük'teki durumun benzeri Diyala vilayetinde de yaşanıyor. Diyala'da da siyasi partiler arasında vali seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar İl Meclisinin toplanamamasına neden oluyor.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamamıştı. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot etmişti.

Ülkede il meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentindeki İl Meclisi, seçimden 7 ay sonra ilk kez toplandı - Son Dakika

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