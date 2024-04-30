MSB: Hakurk'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Hakurk'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı.

30.04.2024 15:41
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

MSB: Hakurk\'te 5 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MSB: Hakurk'te 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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