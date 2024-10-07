Irak, İsrail Saldırılarından Endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak, İsrail Saldırılarından Endişeli

Irak, İsrail Saldırılarından Endişeli

Irak, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bölgeyi olumsuz etkilemesinden ve Irak'a sıçrayacağından korkuyor.

07.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iraklılar, İsrail'in Gazze' Şeridi'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırıların bölgeyi olumsuz etkilediğini ve bu saldırıların yayılarak Irak'a da sıçramasından endişe ettiklerini belirtiyor.

İsrail'in başlattığı yoğun saldırıların ardından Irak yönetimi, Lübnan'a destek için bir dizi adım attı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnanlıların ülkeye vizesiz giriş yapabilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda Irak'ta bulunan Lübnanlıların 30 günlük vize süresi sonunda yurt dışına çıkmaksızın vizeleri yeniden uzatılacak. Süresini ihlal edenler ise her türlü cezadan muaf tutulacak. Lübnanlılar, Irak'taki eğitim sisteminden de yararlanabilecek.

Irak'ın da İsrail'in hedefi olmasından endişeliyiz

Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Iraklılar, İsrail'in saldırılarını Suriye'den sonra bölgeye yaymasından ve Irak'a taşımasından endişe ediyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklü Ali Süheyil, Orta Doğu'nun karışmaya başladığını ve ülkelerin teker teker savaşa sürüklendiğini söyledi.

Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'de hala suların durulmadığını belirten Süheyil, savaşların kadın, çocuk, yaşlı tüm insanları vurguğunu dile getirdi.

Süheyil, Başbakan Sudani'nin Irak'a gelmek isteyen Lübnanlıların ülkeye vizesiz giriş yapabilmeleri talimatının insani açıdan iyi bulduğunu ancak Irak'ın İsrail'in hedefi olmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Irak ekonomisi şimdiden etkilenmeye başladı

Iraklı Kays el- Zubeydi ise "Bölgede saldırı ve savaşların başlamasıyla birlikte Irak ekonomisi olumsuz etkilenmeye başladı bile." dedi.

Ülke ekonomisinin daha da kötüleşeceğine işaret eden Zubeydi, şunları kaydetti:

"Saldırı ve savaşların başladığı ülkeler Irak'a sınır ülkelerdir. Bu yüzden de Irak özellikle Lübnan'dan göç almaya başladı. Bu göç dalgaları Irak'ın ekonomisini mutlaka etkileyecektir. Irak dinarı döviz karşısında değer kaybetmeye başladı bile. Bu gelişmeler Irak'ın mevcut yorgun ekonomisini daha da yoracaktır."

İsrail'in saldırganlığına birilerinin müdahale etmesi gerekiyor

Giderek hiddeti artan İsrail'in bu saldırganlığına mutlaka Arap ülkeleri ve dünyanın müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Iraklı Abdullah Firas, dünyada ve özellikle de Orta Doğu'da barış ve istikrar temennisinde bulundu.

Gazze'de bir yıldır insanlık dışı olayların yaşandığına dikkati çeken Firas, İsrail saldırganlığının adım adım genişlediğini ve bunun Irak'a da sıçramasından endişe duyduklarını söyledi.

Firas, uluslararası bir müdahalenin olmaması durumunda savaşın Orta Doğu'yu yakıp kavuracağını dile getirdi.

Irak'ın, İran ile İsrail arasındaki "tehlikeli konumu"

Irak'ın konum olarak İran ile İsrail arasında olması nedeniyle bu iki ülkenin karşılıklı füze saldırılarından çok olumsuz etkilendiğini belirten Iraklı Kays Birvari ise son bir ayda en az bir kez Irak hava sahasının tüm uçuşlara kapandığını hatırlattı.

Irak hava sahasının uçuşlara kapanmasının ülkenin güvenliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Birvari, bu gelişmelerin ülkenin ticari piyasasına da olumsuz yansıdığını vurguladı.

Bölgenin askeri ve siyasi anlamda bir kaosa sürüklenmeye doğru gittiğini söyleyen Birvari, Irak hükümetinden gerekli adımları atmasını istediklerini aktardı.

Birvari ayrıca Irak'ın son yıllarda istikrara doğru ilerlediğini ancak bölgedeki bu son gelişmelerin Iraklıları ciddi anlamda endişelendirmeye başladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Lübnan, İsrail, Güncel, Gazze, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, İsrail Saldırılarından Endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:26:06. #1.12#
SON DAKİKA: Irak, İsrail Saldırılarından Endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.