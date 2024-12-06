Irak, Suriye'deki Gelişmeleri İzlerek Savaş Dışında Kalmak İstiyor

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, Irak'ı Suriye'deki savaşın dışında tutmak istediklerini söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Debbağ ile üçlü görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Hüseyin, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak ve bölgenin güvenlik ve istikrarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

"Irak'ın sınırı tüm güçlerimizle korunuyor. Irak'ı savaş ve saldırılardan uzak tutmak istiyoruz." diyen Hüseyin, "Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bazı ülkelere Bağdat'ta toplantı düzenleme önerisi sunmaya hazırlanıyoruz. Bölge ülke temsilcileriyle diplomatik görüşmeler devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Iraklı Bakan, Suriye'de yerinden edilenler için insani yardımda bulunacaklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Debbağ ise, Suriye ordusunun bazı bölgelerde "çekilme ve yeniden konuşlanma" taktiğini izlediğini savunarak, Suriye rejimi için bölgesel ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de, üçlü toplantının Suriye rejiminin desteklenmesini amaçladığını ifade ederek, tüm güçleriyle rejimi destekleyeceklerini söyledi.

İranlı Bakan bölgenin terörle mücadelesinde uluslararası toplumdan da destek istedi.