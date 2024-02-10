Irak\'ta İslami Direniş Grubu İsrail\'e Saldırı Düzenledi

Irak'ta Şii milis grupların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, Ölü Deniz sahilinde İsrail'e ait bir hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.
Söz konusu grup, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ölü Deniz sahilinde İsrail'e ait bir noktanın hedef alındığını belirtti.
Saldırının, Gazze'ye destek ve Filistinlilere karşı işlenen katliamlara bir cevap olarak düzenlendiği ifade edildi.
Aynı grup daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik saldırılarına devam edeceği mesajını vermişti.
Irak'ta İslami Direniş isimli grubun içerisinde Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah'ı), Nuceba Hareketi ve Seyyid'ül Şuheda gibi milis gruplar bulunuyor. Söz konusu milis gruplar, ABD'nin Irak'taki üslerine saldırılar düzenliyor.
Ketaib Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için ABD ile başlattığı müzakereler dolayısıyla, Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını askıya aldığını duyurmuştu.
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