Irak\'ta mayına basarak şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen\'in cenazesi memleketine getirildi

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Operasyon bölgesinde mayına basıp şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün şehit oldu. Şehit Özen'in naaşı, Hakkari'den Ankara'ya, buradan da bugün saat 12.00 sıralarında memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine getirilen Özen için yakınlarından helallik alındı.

'ÖNDER'İM, KIZINI NİYE BIRAKTIN'

Şehidin babaevinde, eşi ve aile bireylerinden helallik alındı. Şehidin tabutuna yaklaşan eşi Yeşim Özen, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesine duyamadım. Önder'im, niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim, böyle söz vermemiştin gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle" dedi.

Elinde oyuncak ayı olan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin kucağında babasına veda etti. Şehidin evinde alınan helallik sonrası dua edildi. Dua sırasında şehidin annesi Havva ve babası Hasan, Özen'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özen'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

'ÖNEMLİ OLAN KALDIĞIN DEĞİL, GİDECEĞİN YERDİR'

Şehit Özen'in 2015 yılında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda; "Biz dünyaya kalacak olarak değil, misafir olarak gelmişiz. Önemli olan kaldığın yer değil, gideceğin yerdir" ifadelerini kullandığı görüldü.

Şehit Önder Özen'in cenazesi, yarın öğle vakti Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyünde toprağa verilecek.