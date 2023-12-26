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Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Irak\'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu toprağa verildi
26.12.2023 - 12:54,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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