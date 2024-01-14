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Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'da defnedildi - Son Dakika
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Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'da defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldü ve helallik alındıktan sonra ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından şehit Atar, aile mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Irak\'ta çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar\'ın cenazesi Ordu\'da defnedildi
14.01.2024 - 14:20,
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi Ordu'da defnedildi - Son Dakika


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