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Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi, Malatya'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze töreni öncesi CHP çelengine zarar verildi.

Irak\'ta terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın\'ın cenazesi Malatya\'da toprağa verildi
26.12.2023 - 14:02,
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütünce yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit Emre Taşkın'ın (22) cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin yakınları bu sırada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Taşkın'ın babası Engin, annesi Ümmühan, kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Taşkın'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Güçlükle ayakta duran şehidin annesi Ümmühan Taşkın, duygusal anlar yaşadı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Yunus Taşkın'ın da Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Cenaze töreni öncesi, alanda bulunan CHP çelengine bazı vatandaşlarca zarar verildi.

Kaynak: AA
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