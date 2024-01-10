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Irak'tan Gazze'ye 10 Milyon Litre Akaryakıt Yardımı - Son Dakika
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Irak'tan Gazze'ye 10 Milyon Litre Akaryakıt Yardımı

Irak'tan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gönderilen 10 milyon litre akaryakıt taşıyan gemi, Mısır'ın Süveyş vilayetindeki Zaidiya limanına ulaştı. Sevkiyat, Mısır Kızılayı'na teslim edilerek Gazze Şeridi'ne nakledilecek. Irak hükümeti ve halkı, Filistin Kızılayı'nın insani ihtiyaçlarını karşılamak için akaryakıt ve mazot sevkiyatı yapacaklarını duyurdu. İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonları devam ederken, bölgeye sınırlı miktarda yakıt girişine izin veriliyor.

Irak\'tan Gazze\'ye 10 Milyon Litre Akaryakıt Yardımı
10.01.2024 - 15:46,
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ÇEKİM TARİHİ: 8 Ocak 2024

1. Irak'ın akaryakıt sevkiyatını teslim alan teknenin çeşitli görüntüleri

3. Refah Sınır Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

4. Refah'tan geçen yakıt yüklü tırların çeşitli görüntüleri

Irak'tan Gazze Şeridi'ne destek amacıyla gönderilen 10 milyon litre akaryakıt taşıyan gemi, Pazartesi günü Mısır'ın Süveyş vilayetindeki Zaidiya limanına ulaştı.

Mısır Kızılayı'na teslim edilen sevkiyat Gazze Şeridi'ne nakledilecek.

"Irak hükümeti ve Irak halkı, Filistin Kızılayı'nın ambulansları ve hastane jeneratörlerini çalıştırmak için kullanacağı akaryakıt ve mazot sevkiyatı da dahil olmak üzere insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kapsamlı bir yardım yapacağını duyurdu."

İsrail hava saldırılarını ve kara operasyonlarını sürdürürken, kuşatma altındaki bölgeye sınırlı miktarda yakıt girişine izin veriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mısır'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Irak'tan Gazze'ye 10 Milyon Litre Akaryakıt Yardımı - Son Dakika
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