Irak'tan Lübnan-İsrail Ateşkesine Destek

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Irak, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı, ateşkesin Lübnan halkının maruz kaldığı şiddet, yıkım ve acılara son vermesinin umulduğu" ifade edildi.

Yeni bir gerilimin önlenmesi ve Lübnan halkına insanca bir yaşam sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik devam eden katliam ve saldırıların durdurulması için ciddi ve acil adımlar atmaya çağırıyoruz. İstikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabalara destek yönündeki sağlam tutumumuzu da yineliyoruz."