Irak ve Fransa Arasında İşbirliği Görüşmesi

BAĞDAT, 9 Ağustos (Xinhua) -- Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkiler ve işbirliği konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zeydi'nin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, taraflar cumartesi günkü görüşmede ekonomi ve yatırım alanındaki işbirliğini, Fransız şirketler için Irak'taki fırsatları ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan ortak çabaları ele aldı.

Açıklamada Zeydi'nin, Macron'u Irak'a davet ettiği ve iki ülke arasında sürdürülebilir bir ekonomi ve yatırım ortaklığı tesis edilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

30 Eylül'ün uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için son tarih olarak belirlendiğini hatırlatan Zeydi, koalisyonun görevinin sona ermesinin Irak'a yeniden yapılanma ve kalkınma çabalarına odaklanma, ekonomik büyümeyi güçlendirme ve Irak halkının refahını ilerletme konusunda daha geniş bir alan sağlayacağını kaydetti.

Komşu ülkelerle dengeli ilişkiler kurma ve topraklarının bu ülkelerin güvenliğini tehdit etmekte kullanılmasına izin vermeme konusundaki kararlılıklarını yineleyen Zeydi, bölgesel meselelerin çözümünde diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Macron ise Irak'ın ekonomik reformlarına, yolsuzlukla mücadele çabalarına, terörle mücadelesine ve Irak güçlerinin kapasite geliştirme çabalarına verdikleri desteği yineledi.