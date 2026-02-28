İran\'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere\'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalarda bulundu.

"İRAN REJİMİNİN SON DERECE İĞRENÇ OLDUĞUNU UZUN ZAMANDIR AÇIKÇA BELİRTİYORUZ"

İran'ın, İngiltere'de bile muhaliflere ve Yahudi cemaatine doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Starmer, "İngiltere bu konuda herhangi bir rol oynamadı ancak İran rejiminin son derece iğrenç olduğunu uzun zamandır açıkça belirtiyoruz. Yalnızca geçen yıl içinde, İngiltere topraklarında 20'den fazla ölümcül saldırıyı desteklediler." dedi. Starmer, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bugün İran'ın bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu ortakların çoğu bu çatışmanın tarafı değil." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA DOĞU'DAKİ MÜTTEFİKLERİMİZİN GÜVENLİĞİNE İNGİLİZ UÇAKLARI BUGÜN DE GÖKYÜZÜNDEDİR"

Ülkesinin, bu ortaklara destek ve dayanışma sunduğunu dile getiren Starmer, şunları kaydetti: " Orta Doğu'daki müttefiklerimizin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin parçası olarak, bölgede bir dizi savunma kapasitesine sahibiz ve yakın zamanda bu kapasiteleri güçlendirmek için adımlar attık. İngiltere'nin daha önce de yaptığı gibi, uluslararası hukuka uygun olarak halkımızı, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için koordineli bölgesel savunma operasyonlarının bir parçası olarak, kuvvetlerimiz aktif olarak görev yapmaktadır ve İngiliz uçakları bugün de gökyüzündedir."

"İRAN BUNU ŞİMDİ SONA ERDİREBİLİR"

Starmer, daha fazla tırmanışın önlenmesi, barış, güvenlik ve sivil hayatın korunmasına yönelik diplomatik sürece geri dönülmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "İran bunu şimdi sona erdirebilir. Daha fazla saldırıdan kaçınmalı." diye konuştu. İran'ın nükleer programlarından vazgeçmesi ve halkına karşı uyguladığı şiddet ve baskıya son vermesi gerektiğini söyleyen Starmer, "İran halkı, bizim uzun süredir savunduğumuz pozisyonumuz doğrultusunda kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Bu, gerilimin azaltılması ve müzakere masasına geri dönülmesi için izlenmesi gereken yoldur." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.