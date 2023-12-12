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İran, AB'nin yaptırım kararını kınadı - Son Dakika
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İran, AB'nin yaptırım kararını kınadı

İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle AB tarafından alınan yeni yaptırım kararını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptırımların dayanaksız olduğunu ve mütekabiliyet esası doğrultusunda karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

İran, AB\'nin yaptırım kararını kınadı
12.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 10:52
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İran, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yeni yaptırım kararının "dayanaksız olduğunu ve bu karara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, AB Konseyi'nin aldığı yaptırım kararını "yıkıcı bir girişim" şeklinde niteleyerek kınadı.

İran'ın savunma sanayisine yönelik yaptırımların hiçbir dayanağının olmadığını savunan Kenani, ülkesinin AB'nin yaptırımlarına karşı mütekabiliyet esası doğrultusunda karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Kenani, yaptırımların AB'ye hiçbir şey kazandırmadığını ve yalnızca İran ile AB arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

AB Konseyi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya sağladığı insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesi ve üretilmesinde rol alan 6 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

Ukrayna VE ABD başta olmak üzere Rusya'ya karşı Kiev yönetimine destek veren Batı ülkeleri, İran'ı Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) göndermekle suçluyor. İran yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşın başlamasından aylar önce sınırlı sayıda insansız hava aracı gönderdiklerini söylemişti. Abdullahiyan, bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair iddiaları araştırmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA
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