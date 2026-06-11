İran, ABD 5. Filosuna İHA ile Saldırdı

İran ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına misilleme eylemlerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ateşkes ihlali ve ABD terörist ordusunun ülkenin güneyindeki bölgelere saldırılarının ardından İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu çeşitli türde yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların ABD 5. Filosu'nun iletişim kuleleri ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı aktarılırken, ordunun, Silahlı Kuvvetlerin diğer birimleriyle "düşmanla ölümüne savaşmaya hazır olduğu ve saldırgan düşman cezalandırılana kadar durmayacağı" vurgulandı.

ABD'nin "sahte bahanelerle" Cask, Sirik ve Keşm'de çeşitli noktalara saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırılarda Sirik'te 2 su deposunun vurulduğu ve 1 iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırılara karşılık Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın, sabah yerel saatle 02.30'da ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu İHA'larla saldırı altına aldığı ifade edildi.