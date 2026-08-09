İran, ABD ile Barış Yolunda İlerlemek İstiyor

TAHRAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Washington'ın güven ortamını sağlaması koşuluyla, ABD ile yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde barış yolunu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Pezeşkiyan cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın mutabakat zaptındaki maddeler temelinde barış yolunda ilerlemeye çalıştığını belirterek, "Ülkede dayanışma, güç ve birlik varken anlaşmaya varmak için şu an en uygun zaman" dedi.

Cumhurbaşkanı, "ABD'nin güvensizlik ortamı yaratmaktan vazgeçmesi ve bir güven ortamı oluşturması halinde mutabakat zaptını yaklaşımımızın temeli haline getirme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ABD ile yürütülen müzakerelerde karşılıklılık ilkesine dikkat çeken Pezeşkiyan, İran'ın taahhütlerini, ABD'nin verdiği sözlere uyum düzeyine göre ayarlayacağını söyledi.

Karşı tarafın güç kullanması halinde İran'a boyun eğdiremeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, nihayetinde dini lider Mücteba Hamaney'in kararları doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.