İran-ABD Müzakereleri Umman Açıklamasına Bağlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin devamı için görüşmelere ev sahipliği yapan Umman'ın açıklamasını beklediklerini söyledi.

Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Ummanlıların müzakerelerin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasını bekliyoruz. Çünkü bizim ABD ile doğrudan bir ilişkimiz yok ve görüşmelerin zamanını, yerini Ummanlılar koordine ediyor ve bu konuda bilgilendirme yapılıyor." dedi.

Washington yönetiminden müzakerelerde İran'dan taleplerine ilişkin "çelişkili" açıklamalar geldiğini belirten Bekayi, "Amerikalı yetkililerin çelişkili açıklamaları müzakerelere yardımcı olmuyor ve elbette ilkeli tutumumuzda ısrar etme kararlılığımız üzerinde hiçbir etkisi olmuyor. Amerikan tarafı, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönündeki taleplerinde samimiyse birçok sorun çözülebilir çünkü biz nükleer silah programımız olmadığını ortaya koyduk." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin uranyum zenginleştirme yapmadığını ve dolayısıyla İran'ın zenginleştirme işlemini durdurarak sivil nükleer program ihtiyacı için zenginleştirilmiş uranyum ithal etmesi gerektiğine dair açıklamasına değinen Bekayi, şunları kaydetti:

"Hollanda ve Japonya gibi ABD'nin yakın müttefikleri de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, zenginleştirmeyi de içeren barışçıl nükleer programlara sahip olmasına rağmen, nükleer silahları reddediyor. ABD Dışişleri Bakanı'nın öne sürdükleri gerçekten çok yanıltıcı ancak biz bunları çoktan aştık. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye bir ülkenin barışçıl nükleer programa sahip olma kararı meşru bir karardır ve bu hakkı saklıdır. "

Yemen'deki Husilerin Filistin'e destek amacıyla İsrail'i hedef alan saldırılardan dolayı İran'a yöneltilen suçlamalara değinen Bekayi, "Bu suçlamalar, son yıllarda oluşturdukları sapkın kavramın devamı niteliğindedir ve görünen o ki, kendileri de 'vekil güçler kavramına' inanır hale gelmişler." dedi.

İranlı Sözcü, Husilerin bağımsız hareket ettiğini ve İran'ın vekili olmadığını savunarak, "Bölgede başka bir gücün vekili olan tek taraf, maalesef bölgemizi güvensizlik ve kaosa sürükleyen İsrail rejimidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarına da değinen Bekayi, "Siyonist rejim, Suriye'nin tüm sivil, savunma tesisleri ve altyapısını hedef alıyor. Uluslararası toplumun, özellikle bölge ülkeleri ve İslam ülkelerinin bu konuda kararlı adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İsrail'in Suriye'yi parçalara ayırmayı hedeflediğini belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.