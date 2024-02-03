İran, ABD\'nin Suriye, Irak ve Yemen\'deki hedeflere düzenlediği saldırıları kınadı

İran, ABD güçlerinin Suriye, Irak ve Yemen'deki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını, "bölgede gerginliği tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacak stratejik hata" şeklinde niteleyerek kınadı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdiği saldırıları kınadığını bildirdi.
ABD yönetiminin "bir başka macerası ve stratejik hatası" olarak nitelediği saldırıların "bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonuç doğurmayacağını" ifade eden Kenani, ABD'nin bu saldırılarla yalnızca Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü.
Bölgedeki çatışmaların boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine ve saldırıların devamının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğine dikkati çeken Kenani, söz konusu saldırıların önlenmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulundu.
Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve dronlarla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Irak'taki İran destekli milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık dün gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın nedeniyle fabrika alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.
Son Dakika › Güncel › İran, ABD'nin Suriye, Irak ve Yemen'deki hedeflere düzenlediği saldırıları kınadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?