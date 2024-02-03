İran, ABD\'nin Suriye, Irak ve Yemen\'deki hedeflere düzenlediği saldırıları kınadı

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İran, ABD güçlerinin Suriye, Irak ve Yemen'deki hedeflere düzenlediği hava saldırılarını, "bölgede gerginliği tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacak stratejik hata" şeklinde niteleyerek kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirdiği saldırıları kınadığını bildirdi.

ABD yönetiminin "bir başka macerası ve stratejik hatası" olarak nitelediği saldırıların "bölgede gerginlik ve istikrarsızlığın tırmanmasından başka bir sonuç doğurmayacağını" ifade eden Kenani, ABD'nin bu saldırılarla yalnızca Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'in hedeflerine hizmet ettiğini öne sürdü.

Bölgedeki çatışmaların boyutlarının ve coğrafyasının genişletilmesi tehlikesine ve saldırıların devamının uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturabileceğine dikkati çeken Kenani, söz konusu saldırıların önlenmesi için uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrıda bulundu.

Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve dronlarla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

Irak'taki İran destekli milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 28 Ocak'taki saldırıya karşılık dün gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD güçleri, ayrıca Yemen'deki hedefleri de vurduğunu bildirmişti.