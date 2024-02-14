İran, ABD\'nin Venezuela\'ya ait uçağa el koymasını kınadı

TAHRAN, 14 Şubat (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Venezuelalı kargo havayolu şirketi Emtrasur'a ait Boeing 747 tipi kargo uçağına el koymasını "yasadışı" olarak niteleyip kınadı.
Sözcü, İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Salı günü yayımlanan açıklamada söz konusu ifadeleri kullandı. Açıklamada uçağa el konmasının ABD'nin tek taraflı zorlayıcı tedbirleri kapsamında yer aldığı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiği belirtildi.
Bakan, Venezuela'nın uçağın mülkiyetini geri alma ve içindeki parçalara erişim sağlama çabalarının yanı sıra yasal ve diplomatik tedbirler almasına da mutlak destek verdiklerini vurguladı.
ABD Adalet Bakanlığı Pazartesi günü internet sitesinde yayımladığı bir açıklamada, Amerikan ihracat kontrol yasalarını ihlal etmek suretiyle, "yaptırım listesindeki" İranlı havayolu Mahan Havayolları tarafından Venezuela'da devlete ait Emtrasur firmasına satılan Boeing 747 kargo uçağına ABD hükümetinin el koyduğunu bildirmişti.
Açıklamada, Amerikan yapımı uçağın Florida'ya ulaştığı ve ıskartaya çıkarılacağı belirtildi.
Yıllardır ABD yaptırımlarına maruz kalan İran'ın Mahan Havayolları, Washington tarafından "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne destek sağlamakla" itham ediliyor.
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