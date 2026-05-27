İran: ABD ve İsrail Yumuşak Savaş Planı İçinde

27.05.2026 13:33
İran, ABD ve İsrail'in yumuşak savaş yöntemleriyle ülkeye yönelik komplo peşinde olduğunu duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail'in "askeri çatışmaların durmasının ardından hedeflerine ulaşmak için İran'a karşı yumuşak savaş ve çeşitli komplolar uygulamaya çalıştığını" bildirdi.

Bakanlığın "güvenilir istihbarat kaynaklarına dayandırdığını" belirttiği açıklamasında, "Düşman, son savaşın başında açıkça ilan ettiği ve askeri saldırıyla başaramadığı ülkeyi yıkma ve bölme hedefini, diğer yollarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş yöntemlerine ağırlık verdiği" belirtildi.

ABD ve İsrail'in, özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyonlar oluşturmayı, etnik ve dini gruplar arasında ayrılık tohumları ekerek ulusal birliği bozmayı, özellikle kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde terör saldırıları düzenlemeyi, ülke içinde suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada, düşmanların silah, mühimmat ve özellikle Starlink gibi iletişim cihazlarının kaçakçılığını artırmayı, BBC Farsça, Amerika'nın Sesi ve terör örgütü olarak nitelendirilen "Iran International" gibi medya kuruluşlarını casusluk ve kışkırtma amacıyla kullanmayı, sosyal medya platformlarını da dezenformasyon için yoğun biçimde devreye sokmayı hedeflediği ifade edildi.

İstihbarat Bakanlığının açıklamasında, "bu planlara karşı gerekli önlemlerin alındığı ve İran halkının birlik ve direnişinin tüm bu tehditleri boşa çıkaracağı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

