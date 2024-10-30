İran, Almanya Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika
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İran, Almanya Büyükelçisini Çağırdı

İran, terör suçundan idam edilen Şarmehd için Almanya'nın tepkisini içişlerine müdahale olarak değerlendirdi.

30.10.2024 00:17
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İran, ülkede terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunarak idam edilen Almanya-İran vatandaşı için Berlin'den gelen tepkileri "içişlerine müdahale" olarak kabul ederek, Almanya'nın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Alman yetkililerin, İran'da terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunan Cemşid Şarmehd adlı kişinin idam edilmesi üzerine "müdahaleci ve uygunsuz tavırları" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Markus Potzel bakanlığa çağrıldı.

Alman diplomata, Şarmehd'in 2008'de Şiraz'da gerçekleşen bombalı terör saldırısı da dahil olmak üzere ülkedeki birçok terör eyleminden sorumlu olduğu iletildi.

Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlanan Şarmehd idam edilmişti

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgütün lideri olarak yakalanarak İran'da yargılanan Şarmehd, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Şarmehd, hakkındaki kararın, Yargıtay tarafından onanmasının ardından dün idam edilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Berlin'e çağırdığını bildirmişti. Baerbock, İran'ı "ciddi sonuçlarla" tehdit etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın." diyerek tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Almanya Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika

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