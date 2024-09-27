İran, Blinken'in İddialarını Reddetti

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TAHRAN, 27 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Tahran'ın eski ABD Başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere eski üst düzey ABD hükümet yetkilileri için tehdit oluşturduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Kenani Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasında süregelen gerilimin altını çizerek Blinken'in iddialarını tamamen "gülünç ve asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Açıklama, Blinken'ın Çarşamba günü NBC'de yayımlanan "Today" programına verdiği röportaj sırasında yaptığı yorumların ardından geldi.

Blinken, ABD'nin "İran'ın ABD'li mevcut ve eski üst düzey hükümet yetkililerine yönelik tehditlerini yakından takip ettiğini" söylemiş ve konuyu "çok ciddiye aldıklarını" ifade etmişti.

Kenani bu tür iddiaların "siyasi amaçlı" olduğunu ileri sürerek, suçlamaların "ABD'nin İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik eylemlerindeki suç ortaklığını" saptırmaya yönelik olduğunu söyledi.

Sözcü, "Bölgedeki mevcut karmaşık koşullardaki bu tür yanlış atıflar ve siyasi suçlamalar, İsrail'in yanında yer alıp yardım eden ABD hükümetinin uluslararası düzeyde hesap verme sorumluluğunu bir nebze bile azaltamaz" dedi.

Kenani, "küresel kamuoyunun" ABD ve yetkililerini "bu tür insani felaketlerin meydana gelmesinden sorumlu tuttuğunu" belirtti.