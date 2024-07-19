İran Büyükelçisi: Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

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İran'ın Ermenistan'daki Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bölgede uluslararası sınırların değişimine karşı olduklarını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Öğrenci Haber Ağı'na (SNN) konuşan İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin, her iki ülkenin coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle özel önem taşıdığını söyledi.

Kafkasya'daki sınırların bölgesel güvenlik açısından önemine değinen Sobhani, "İran'ın komşularından biri olan Ermenistan'ın güvenli ve istikrarlı bir sınırı var ve bu da bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinde hayati bir rol oynuyor." dedi.

Sobhani, İran tarafı için Syunik bölgesinin güvenliğinin de önemli olduğunu dile getirerek, "(Syunik) İran ile Ermenistan arasında güvenlik ve ticaretin sağlanmasında büyük rolü olan stratejik bir bölge. Kapan'da İran Başkonsolosluğunun açılması sınır iletişiminin gelişmesine katkı sağladı." diye konuştu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri de değerlendiren Büyükelçi Sobhani, Tahran'ın bu konudaki görüşüne dair, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, uluslararası sınırların değişmesine ve bölgedeki her türlü jeopolitik değişikliğe karşıyız." şeklinde konuştu.

Güney Kafkasya bölgesindeki istikrarın sağlanmasının İran'ın çıkarlarına uygun olduğunu, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinde bir platform olan 3+3 formatını ( Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan ve Ermenistan) İran'ın teklif ettiğini ifade eden Sobhani, ülkesinin bu platformu desteklediğini aktardı.

Sobhani, 3+3 formatındaki bir sonraki toplantının yakın gelecekte Türkiye'de yapılacağına işaret etti.

İki ülke arasındaki enerji ticareti

İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik, enerji ve eğitim işbirliğinin iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını anlatan Sobhani, ortak altyapı ve enerji projelerinin, yol inşaatları ile gaz ve elektrik iletim hatlarının genişletilmesinin bölgesel altyapıların gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Sobhani, ülkesinin Ermenistan'a yılda 360 milyon metreküp gaz ihraç ettiğini ve karşılığında da elektrik ithal ettiğini aktararak, "Ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde devreye girecek olan Ermenistan'dan İran'a üçüncü elektrik iletim hattı ile Ermenistan'dan elektrik ithalatını ikiye katlayabiliriz." ifadelerini kullandı.