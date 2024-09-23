İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'a Gidiyor

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TAHRAN, 23 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumuna katılmak üzere New York'a yapacağı ziyaret sırasında küresel barış ve güvenliğin sağlanması için gayret göstereceğini söyledi.

Pezeşkiyan, söz konusu ifadeleri Pazar günü New York'a hareketinden önce havaalanında yaptığı açıklamayla ziyaretinin hedefleri hakkında bilgi verdiği sırada kullandı.

İsrail'i işlediği "suçlar" nedeniyle kınayan Pezeşkiyan, "Daha da kötüsü insan haklarını savunduğunu iddia eden bazı ülkelerin İsrail'in iddialarını kabul etmesi ve bunları tekrarlamasıdır" dedi.

BM'nin barışı teşvik etme ve farklılıkları çözmedeki rolünün altını çizen Pezeşkiyan, seyahati sırasında "İran halkının sesi olmaya" ve Tahran'ın "adalet arayan duruşunu" dünya halkları önünde ifade etmeye çalışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, bazı tarafların İranofobiyi körükleme girişimlerini "etkisizleştirmek" için de çaba sarf edeceğini vurguladı.

Pezeşkiyan, İran'ın, bazı taraflarca dünyaya sunulandan "çok daha güvenli ve çok daha özgür" olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, New York'ta diğer ülke liderleriyle barış, güvenlik, ortak üretim ve yatırım, ekonomik işbirliği ve turizm konularında istişarelerde bulunmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu'nun üst düzey genel görüşmelerinin ilk günü olan Salı günkü oturumunda bir konuşma yapacak.