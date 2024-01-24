İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi: Türkiye\'nin güvenliği İran\'ın güvenliği anlamına gelir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran ve Türkiye'nin her alanda işbirliklerinin geliştirilmesinin iki ülkenin yanı sıra bölgenin çıkarlarına faydalı olduğunu belirterek, Türkiye'nin güvenliğinin İran'ın güvenliği anlamına geldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin oldukça verimli olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

İki ülkenin ekonomi, ticaret, kültür ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Reisi, "Ekonomik ve ticari alanlarda etkili adımlar attık ve ilişkilerin düzeyini yükseltmeye kararlıyız. İlk aşamada iki ülkenin iş insanları ve bakanlarının da desteğiyle 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile petrol ve gaz alanındaki çalışmaların da gündemde olduğunu aktaran Reisi, bağlantı yollarının geliştirilmesine de öncelik verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin de ele alındığını dile getiren Reisi, iki ülkenin özellikle terörle mücadele konusundaki işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki terör gruplarının ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini ifade eden Reisi, Washington ve Tel Aviv'i terör örgütleri yoluyla bölgede istikrarsızlık oluşturmaya çalışmakla suçladı.

İran ve Türkiye arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin yanı sıra bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Reisi, "Türkiye'nin güvenliğinin bizim güvenliğimiz, bölge ülkelerinin güvenliğinin bizim güvenliğimiz olduğuna ve bölge ülkelerinin herhangi biri için en ufak bir güvensizliğin tüm herkese zararı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin meselesi insanlığın birinci meselesidir"

Filistin meselesinin İslam dünyasının ve insanlığın birinci meselesi olduğunu vurgulayan Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği destekle Gazze'de işlenen tüm suçların sorumlusu olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Gazze'deki saldırıları durdurmayı başaramayan uluslararası kuruluşların işlevini kaybettiğini söyleyen Reisi, "Adil ve yeni bir dünya düzeninin gerçekleşmesini istiyoruz. Siyonist rejimin Filistin'in mazlum ve dirençli halkına yönelik uyguladığı zulümler sadece Müslüman milletleri değil, tüm özgür dünya halklarının vicdanlarını yaralamıştır." şeklinde konuştu.

Reisi, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi Müslüman ülkeler, dünyanın özgürlükçü ülkeleri ve insanları ile insan haklarını gerçekten savunan kişilerle işbirliği içerisine girerek yeni adil dünya düzeninin kurulması için çaba göstermeliyiz."

Türk halkı ve hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunu "takdire şayan" olarak niteleyen Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Hükümeti ve her zaman Filistin halkına desteklerini açık şekilde beyan eden Türkiye'nin aziz milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

(Bitti)