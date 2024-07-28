İran Cumhurbaşkanı Yemin Törenine 300'den Fazla Yabancı Konuk Katılacak

TAHRAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Salı günü yapılması planlanan yemin törenine 300'den fazla yabancı konuk katılacak.
İran Parlamentosu Başkanlık Divanı Sözcüsü Ali Rıza Salimi açıklamayı Cumartesi günü İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) ile söyleşisinde yaptı.
Sözcü, Salı günü yerel saatle 16.00'da başkent Tahran'da düzenlenecek törene üst düzey İranlı yetkililerin yanı sıra aralarında Çin, Avrupa Birliği, Brezilya, Rusya, Türkmenistan, Irak ve Pakistan'ın da bulunduğu 80'den fazla ülkeden heyetin katılacağını söyledi.
ISNA'ya göre Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı kararnamesi Pazar günü İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney tarafından onaylanacak.
Pezeşkiyan, eski nükleer başmüzakereci Said Celili'ye karşı ikinci turda kazandığı zaferin ardından 6 Temmuz'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edilmişti.
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