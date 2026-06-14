İran\'da 361 Kamu Kurumunun Elektriği Kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarruf tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 361 devlet kurumunun elektriğinin kesildiği veya tüketimlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kamiz Naziriyan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Naziriyan, "Elektrik tüketiminin akıllı sistemlerle izlenmesi sonucunda, şimdiye kadar Tahran'da aşırı elektrik tüketen 361 kamu kurumu ve kuruluşunun elektriği kesilmiş veya tüketimleri sınırlandırılmıştır." dedi.

İranlı yetkili, yaz aylarında artan elektrik talebinin sorunsuz şekilde karşılanması için söz konusu denetim ve kısıtlamaların sürdürüleceğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son dönemde ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları ülkede yaygınlaşırken, yetkililer, kaynakların tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor.