İranlı milletvekili ABD görüşmeleri için azil tehdidi - Son Dakika
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İranlı milletvekili ABD görüşmeleri için azil tehdidi

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İran Meclisi 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hacıdeligani, ABD ile olası görüşmelerde hükümetin tutumunu izlediklerini, gerektiğinde Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı dahil yetkilileri görevden alabileceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Erakçi hakkında gensoru hazırlıklarının sürdüğünü, Hürmüz Boğazı'nda egemenliği ihlal eden anlaşmalara karşı çıkacaklarını belirtti.

İran Meclisinin kamu kurumlarını denetlemekle görevli 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ali Hacıdeligani, ABD ile muhtemel görüşmelere ilişkin hükümetin tutumunu takip ettiklerini ve gerekmesi halinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dahil olmak üzere yetkilileri görevden almak için harekete geçeceklerini belirtti.

Meclis 90. Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı Hacıdeligani, İran'dan yayın yapan "didbaniran" internet sitesine İran ile ABD arasındaki muhtemel görüşmeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum başta olmak üzere mevcut gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler yürütüldüğü yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Hacıdeligani, Dışişleri Bakanlığı ekibini gelişmelerin gerisinde kalmakla eleştirdi.

Milletvekili Hacıdeligani, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Meclise hesap vermesi gerektiğini belirterek, Bakan hakkında gensoru sürecini başlatmak için gerekli belgeleri topladıklarını ve hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, "Kendisinin görevden alınması sürecini zamanında başlatabilmek için şu anda gerekli belgeleri topluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil hükümet yetkililerinin ABD ile diplomasi sürecindeki tutumunu izlediklerini aktaran Hacıdeligani, şunları kaydetti:

"Gerekirse onlara azil soruşturması başlatırız ve (Anayasa tarafından Meclise verilen) her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu nedenle, kimse bu tür konulardan muaf olduğunu düşünmemeli.

Hükümet tarafından bize emanet edilen göreve ve ettiğimiz yemine dayanarak hareket ediyoruz ve İran milletinin bedel ödediği ve şehit verdiği değerlere bağlıyız."

Hürmüz Boğazı'nda güzergah konusunda İran-ABD ve Umman arasında yaşanan anlaşmazlığın çözülmesi için gemilerin İran tarafından Boğaz'a girip Umman tarafından çıkış yapmasına ilişkin ortaya atılan teklife dair ise Hacıdeligani, "İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal eden herhangi bir anlaşma veya yazılı belge anayasaya aykırıdır ve bu konuda geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı milletvekili ABD görüşmeleri için azil tehdidi - Son Dakika

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