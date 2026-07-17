İran\'da ABD Hava Saldırısı: 7 Ölü, 16 Yaralı

TAHRAN, 17 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki köprüler ve yerleşim bölgelerini hedef alan yeni ABD hava saldırılarında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın perşembe gecesi bildirdiğine göre, ülkenin Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir Köprüsü'nü hedef alan ABD saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Saldırıda yaralanan 9 kişinin ise acil servis ve sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, liman kenti Bender Abbas'taki bir yerleşim bölgesine yönelik ABD saldırısında 7 kişi yaralanırken, kentteki bir telekomünikasyon kulesi de hedef alındı.

Haberde ayrıca, güneybatıdaki Huzistan eyaletine bağlı Hamidiye ilçesi yakınlarında art arda altı patlama, güneydoğudaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde bulunan havaalanı yakınlarında ise üç patlama meydana geldiği bildirildi. ABD'ye ait en az bir mühimmatın havaalanına isabet ettiği kaydedildi.

Daha önce de yarı resmi Mehr Haber Ajansı, perşembe gecesi ABD'nin ülkenin güneyindeki Bender Abbas, Keşm Adası, Ahvaz ve Buşehr'e yönelik saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik hava saldırılarının altıncı gecesinin Washington saatiyle perşembe günü 21.40'ta tamamlandığını belirtti.

Açıklamada, savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinin de yer aldığı ABD güçlerinin kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapı ve deniz kabiliyetleri gibi onlarca İran askeri hedefini hassas güdümlü mühimmatlarla vurduğu ifade edildi.

Komutanlık, İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya devam ettiklerini ve ticari gemilere yönelik son saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuklarını belirtti. Açıklamada, Ortadoğu genelinde görevli olan 50.000'den fazla ABD askerinin "tetikte, gerektiğinde güç kullanmaya ve göreve hazır" olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, yeniden tırmanan gerilime rağmen İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Onlarla görüşüyoruz. Ancak Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere ateş açılmasına bir bedel ödetmeden müsamaha göstermeyecek. İran, Trump ile hala bir anlaşmaya varmak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı.